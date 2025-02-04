Что такое краудлендинг и как на нём заработать

Краудлендинг — это платформа, на которой предприниматель может взять заём у инвесторов. Или сам стать инвестором, чтобы использовать краудлендинг как дополнительный инструмент инвестиций и диверсификации портфеля.

В этой статье разберёмся, как взять заём или стать инвестором, сколько можно заработать и какие риски надо учитывать.

Что такое краудлендинг

Краудлендинг (crowdlending) — это платформа для инвестирования в виде займов. Простыми словами, это способ привлекать деньги на развитие бизнеса через онлайн-платформы. Это легально — деятельность регулирует № 259-ФЗ.

Краудлендинг работает как коллективное кредитование: бизнес берёт в долг у физических, юридических лиц или ИП, которые выступают как кредиторы. Но по факту это не кредит, потому что заключается договор займа, а не кредитный.

Инвестировать в бизнес можно с помощью автоинвестирования. Деньги распределяются по заёмщикам согласно алгоритму, условия которого раскрыты в стратегиях инвестирования. За счёт этого мы диверсифицируем риск, ведь деньги инвестора вкладываются в несколько займов. Екатерина Алябина юрист, эксперт по инвестициям в Точка Банке

Краудлендинг помогает:

предпринимателям получать деньги на развитие бизнеса; инвесторам получать доход от инвестиций.

Пример

№ 1. Анна — владелица кофейни, которая пользуется популярностью, поэтому места в зале для всех гостей не хватает. Женщина хочет сделать пристройку и купить дополнительное оборудование, но денег на это нет. Поэтому она решает воспользоваться краудлендингом.

Платформа оценивает кредитоспособность Анны и предлагает ей условия:

заём на 300 000 рублей;

под 20%;

с возратом денег в срок.

№ 2. Максим — начинающий инвестор. Он вложил 100 000 рублей в платформу краудлендинга, и 40 000 рублей из этой суммы как раз ушли Анне.

Через полгода Анна возвращает с помощью краудлендинговой платформы Максиму и другим инвесторам вложенные средства плюс проценты. Она расширила кофейню и увеличила прибыль, а Максим получил проценты и заработал на своём вложении.

Как работает краудлендинг

Инвесторы на платформах для краудлендинга — это частные лица, ИП или ООО. Они вкладывают деньги в проекты, которые считают перспективными.

Заёмщики — бизнесмены, которым нужны деньги, например на новое оборудование. Чтобы получить заём, они регистрируются на площадке и проходят процедуру проверки.

Требования на разных платформах отличаются. Обычно на платформе проверяют кредитную историю, наличие долгов и дату регистрации компании — чтобы исключить компании-однодневки.

В заявке бизнес указывает нужную сумму и срок займа. Процентная ставка обычно составляет от 10% до 30% годовых. Когда вся необходимая сумма собрана, заёмщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами.

Платежи могут быть:

равными и периодическими — обычно ежемесячными;

с возвратом в один платёж;

другие, в зависимости от того, как работает платформа.

Сколько может заработать инвестор на краудлендинге, доходность

По данным Центробанка, средняя доходность краудлендинговых инвестиций в 2023 году составила около 18%. То есть, вложив 100 000 рублей, можно получить за год 18 000 рублей.

Иногда платформы обещают инвесторам невероятные доходы — например, 80% годовых. Такие предложения стоит рассматривать с осторожностью.

Доходы, полученные через краудлендинговые платформы, облагаются налогом на общих основаниях.

Преимущества краудлендинга

Для заёмщиков

Краудлендинг может заменить предпринимателям кредиты. Деньги можно получить быстрее, а условия более гибкие, чем в банке. Например, иногда можно выбрать разный срок займа и удобный график выплат — каждый месяц или единоразово в конце.

Для инвесторов

Для инвесторов краудлендинг — это способ заработать на процентах от выданных займов. Краудлендинг часто приносит больше прибыли, чем банковские депозиты или низкорисковые инструменты.

Риски краудлендинга

Для заёмщиков

Ставки по займам на краудлендинговых платформах выше, чем в банках.

Для инвесторов

У инвесторов всегда есть риск, что заёмщик окажется недобросовестным и случится дефолт. Тогда возвратом средств займутся операторы платформы, если механизм возврата долга есть на платформе. Но если бизнес объявит себя банкротом, это не поможет. Поэтому вложения лучше диверсифицировать — распределять по разным активам.

Краудлендинг и краудфандинг: в чём разница

Краудлендинг иногда путают с краудфандингом, но это разные инструменты.

Краудфандинг связан с благотворительностью: люди вкладывают деньги в проект как пожертвование или в качестве вознаграждения за услугу/товар компании. Например, издают книги, строят детские площадки или запускают небольшие бренды.

ПРИМЕР Лена мечтает издать свою первую книгу, но денег на печать у неё нет. Поэтому она решает обратиться к краудфандингу. Лена создаёт проект на платформе, рассказывает о своей книге и обещает отправить каждому, кто её поддержит, экземпляр книги с автографом.

Люди начинают перечислять деньги — кто-то ради книги, а кто-то из желания помочь начинающему автору. Это краудфандинг: никто не ждёт возврата своих денег. Вкладчики получают либо вознаграждение, либо просто удовольствие от поддержки хорошего дела.

Краудлендинг предполагает возврат денег с процентами, поэтому его считают инвестицией.

ПРИМЕР Никита владеет небольшой компанией, которая производит полезные гаджеты. Он хочет расширить производство и закупить оборудование, но для этого нужно 2 миллиона рублей.

Никита выбирает краудлендинг. Он размещает свой проект на специальной платформе. Люди вкладывают деньги, понимая, что через какое-то время получат их обратно вместе с процентами. Это краудлендинг: деньги возвращаются, а вкладчики получают прибыль.

Как стать инвестором на краудлендинговой платформе

Инвестировать в бизнес может физическое лицо, ИП или компания. Для регистрации на платформе нужно пройти процедуры присоединения к платформе, согласно ее правилам.

Инвесторы — физические лица делятся на квалифицированных и неквалифицированных — квалов и неквалов. Неквалифицированные инвесторы могут вложить до 600 000 рублей в год. Для квалифицированных ограничений по суммам нет.

Как получить статус квала? Его выдаёт оператор инвестиционной платформы по заявлению физлица. Он же собирает с инвесторов заверения, что инвестор не превысил порог на всех инвестиционных платформах, тем самым контролируя лимит.

Как взять заём на краудлендинговой платформе

Чтобы разместить свой бизнес на краудлендинговой площадке, нужно стать её участником. Для регистрации надо пройти все этапы:

присоединиться к правилам платформы;

пройти идентификацию по 115-ФЗ

заключить договор с оператором платформы;

дать согласие на запрос кредитной истории;

пройти оценку кредитоспособности.

На некоторых платформах могут предполагаться дополнительные этапы регистрации.