Как получить кредит на открытие бизнеса

Коротко — Чтобы получить такой кредит, предприниматель должен вложить свои деньги, предоставить залог или поручительство и составить бизнес‑план. — Кроме бизнес‑кредита стартап может получить господдержку или оформить потребительский займ на собственника бизнеса. — Банки предлагают стартапам кредиты с удобными условиями — например, дают отсрочку платежей и подбирают график выплат под особенности бизнеса.

Что такое кредит на стартап и в чём его особенности

Кредит на открытие бизнеса — это деньги, которые банки выдают на запуск ИП или ООО. Такие кредиты для стартапов отличаются от других программ по следующим условиям:

Цель. В договоре будет указана конкретная цель: бизнес-старт или запуск бизнеса. Также возможно перечисление нескольких целей одновременно.

ПРИМЕР ИП открывает швейную мастерскую, в первые несколько месяцев ему нужно: — арендовать помещение и сделать ремонт; — приобрести оборудование; — закупить ткани и фурнитуру. В кредитном договоре банк указывает все эти цели: ремонт помещения, покупка оборудования и инструментов, закупка сырья и материалов.



Отсрочка по основному долгу. Обычно банк даёт стартапу отсрочку на то время, пока он не выйдет в плюс. Это значит, что вначале компания платит только проценты, а основной долг не возвращает. Отсрочку могут дать даже на год — длительность определяют по бизнес-плану.

ПРИМЕР Предприниматель берёт деньги в долг на открытие кондитерской. По бизнес‑плану магазин запустится через три месяца, а ещё через семь — принесёт прибыль. На это время банк даёт предпринимателю отсрочку: ИП начинает платить основной долг только с 11‑го месяца.

Индивидуальный график платежей. Начинающий бизнес выплачивает кредит по индивидуальному графику. В нём учитывают финансовую модель из бизнес-плана и сезонность. Например, в периоды спада платёж будет меньше, а во время подъёма — больше.

Кому выдадут кредит на открытие бизнеса

Не каждый банк готов кредитовать стартапы. А если и есть подходящие программы, то требования по ним обычно жёстче. Помимо стандартных документов, от каждого предпринимателя нужны:

Бизнес-план. У новой компании нет кредитной истории и оборотов по счёту. Поэтому банк не может провести полноценный анализ бизнеса. Только подробный и реалистичный бизнес-план убедит финансовую организацию в возврате денег.

Обеспечение. Кредит на открытие бизнеса нужно обеспечить залогом. Для этого подойдёт недвижимость или автомобили. Если имущества нет, можно обратиться за зонтичным поручительством в Корпорацию МСП. Большинство банков принимают его вместо залога.

Первоначальный взнос. Собственники должны участвовать в запуске компании своими деньгами. Стандартный размер первоначального взноса — от 10–30% и выше.

Какие виды кредитов подойдут для открытия бизнеса

У банков очень много кредитных программ, но не все подходят для запуска бизнеса. Разберём подробнее, какой вид кредита выбрать начинающему предпринимателю.

По форме выдачи бывают:

Для открытия бизнеса подойдёт кредитная линия. С ней можно распределить деньги на разные цели, а ещё финансировать бизнес постепенно. Например, часть денег забрать сегодня, другую — через неделю, а остаток — через месяц.

По скорости рассмотрения программы делятся на:

экспресс;

стандартные.

Банки не предлагают экспресс-кредиты компаниям с нуля, так как это слишком рискованно. Поэтому стартапам доступны только стандартные программы.

По назначению кредиты бывают:

оборотные — для текущих нужд;

инвестиционные — на масштабные цели;

на рефинансирование — на погашение кредитов в других банках;

под госконтракты — на исполнение контрактов по 44-ФЗ

на открытие бизнеса — для запуска компании с нуля.

Новым предпринимателям подойдут только специальные программы для открытия бизнеса, поскольку в кредитах на другие цели будет требование к сроку регистрации — больше трёх или больше шести месяцев.

В таблице перечислили кредитные программы, по которым стартап может получить деньги.

Критерий Программа По форме выдачи Кредитная линия По скорости рассмотрения Стандартный По направлению использования На открытие бизнеса

Также новому бизнесу могут подойти другие услуги банков. Например, если компании нужно оборудование или транспорт, их можно взять в лизинг. А быстрее получать деньги от первых заказчиков поможет факторинг.

Можно ли взять потребительский кредит на открытие бизнеса

Потребительский кредит тоже можно направить на запуск компании. Формально банки выдают его на личные нужды, но целевое использование не отслеживают.

Потребительский займ получить проще: из документов достаточно паспорта, а залог часто не требуется. Но процентная ставка по займам для физических лиц обычно выше, а срок короче. Поэтому крупные суммы по таким программам лучше не оформлять.

В таблице сравнили два вида кредитования по разным параметрам.

Критерий Бизнес-кредит Потребительский кредит Кому выдают Компаниям и ИП Физическому лицу Ставка Ниже Выше Сумма Зависит от бизнес-плана и залога, можно получить и 50 млн ₽ Обычно до 5 млн ₽ Срок До 10–15 лет До 10–15 лет Залог Обязателен Обычно не нужен Бизнес-план Обязателен Не нужен График платежей Индивидуальный Аннуитетный

Как получить кредит на бизнес с нуля: пошаговая инструкция

Чтобы получить деньги от банка, новому ИП или ООО нужно пройти следующие этапы.

1-й шаг: оформите своё дело официально.

Банковские кредиты выдают только зарегистрированным ИП или ООО. Прежде чем оставлять заявку в банке, подайте документы на регистрацию в налоговую службу.

Для ИП потребуется паспорт, СНИЛС, заявление о регистрации и в некоторых случаях уведомление о переходе на УСН.

Чтобы официально оформить ООО, нужно больше документов. Кроме заявления составьте устав и оформите решение или договор о создании общества. Если собственников в компании несколько, подготовьте протокол собрания учредителей.

2-й шаг: подготовьте бизнес-план.

Составьте бизнес-план — это максимально подробное описание проекта. Обязательно отразите в нём:

чем ваш будущий бизнес поможет потребителям;

с кем будете сотрудничать, а с кем — конкурировать;

какие риски есть у бизнеса;

как планируете продвигать проект;

сколько вложите в дело своих и кредитных средств, а сколько заработаете;

когда будете отдавать займ.

Особенно тщательно банк анализирует разделы бизнес‑плана с прогнозными цифрами. Например, размер инвестиционных вложений и срок их возврата, прогнозный баланс, доходы и расходы, расчёт прибыли и рентабельности, точку безубыточности. От прогнозов будут зависеть сумма, срок и график кредита.

Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Составляйте бизнес-план реалистично. Если занизите ожидания, то рискуете получить отказ от банка, а если завысите — не сможете выплатить кредит.

ПРИМЕР ИП открывает мебельный цех. Чтобы купить оборудование, он берёт в банке 3 млн ₽ на 5 лет под залог квартиры. Покупателей пока нет, но в бизнес‑плане ИП указывает, что вот‑вот заключит договор с крупным заказчиком на 10 млн ₽. Банк выдаёт деньги и уже со следующего месяца устанавливает платёж в 50 000 ₽. Предприниматель не может внести платёж и выходит на просрочку. Так он портит кредитную историю и рискует потерять квартиру.



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3-й шаг: выберите программу кредитования и подайте заявку.

Найдите банки, которые предлагают кредиты для стартапов. Сравните условия этих программ. Учтите ставки, дополнительные комиссии, требования к залогу и собственным вложениям. Подайте заявку в банк с самыми выгодными условиями.

Обратите внимание на программы льготного субсидированного кредитования. Если вы планируете вести бизнес в приоритетных отраслях, то можете получить деньги по льготной ставке. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Основная льготная программа, которая действует в 2026 году, — это 1764 v.2.0. Она доступна для компаний и ИП из ИТ, общепита и гостиничного бизнеса, логистики, обрабатывающего производства. Летом 2026 года по этой программе можно оформить кредит под 10,75%. Актуальные условия уточняйте в банках или на сайте регионального центра «Мой бизнес».

4-й шаг: подготовьте документы.

Соберите пакет, который запросит банк. Обычно в него входят:

— паспорта и другие юридические документы;

— справки о доходах собственников и подтверждение накоплений;

— заключённые договоры с партнёрами, покупателями, договоры франшизы. Если у вас пока только устные договорённости с будущими покупателями или поставщиками, оформите договоры о намерениях. Такие документы покажут банку, что у вас уже есть партнёры;

— документы на залог, например свидетельства о собственности и выписки ЕГРН на недвижимость, СТС на транспорт, отчёты об оценке.

Точный перечень банк составит для каждого клиента индивидуально. Собирайте документы строго по списку, чтобы работа по заявке не затянулась.

5-й шаг: получите решение и заключите сделку.

Если кредит одобрят, вам предложат подписать договор. Прочитайте его заранее и задайте вопросы, если какие-то условия вам непонятны.

После заключения сделки можно получить деньги. Внимательно отслеживайте их целевое использование: оно должно совпадать с целями в договоре.

Почему банк может отказать в кредите на открытие бизнеса

Кредит на открытие бизнеса — это рискованная сделка для банка. Поэтому вероятность отказа по ней выше, чем по другим программам. Но если знать типичные причины отказов, можно подготовиться к кредитованию и повысить шансы на одобрение. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:

Слабый бизнес-план. Банк не примет план, в котором доходы и расходы не обоснованы и сильно отличаются от средних цифр по рынку.

Плохая кредитная история. Банк проверит кредитную историю собственников компании. Если в прошлом у них были длительные просрочки, то и компании кредит не получить.

Отсутствие залога. Обеспечение — это главное, что снижает риски банка. Поэтому получить беззалоговый кредит на стартап не выйдет.

Высокая кредитная нагрузка. Если у компании или её собственников есть крупные действующие займы, банк может отказать в новом кредите.

Убытки. Если компания уже начала работать, но при этом не очень успешно, банк может усомниться в бизнес-идее.

Некорректные документы. Неполный пакет, неверно заполненные анкеты или неправильно составленная отчётность тоже снизят шансы на выдачу.

Проблемы с благонадёжностью. Судебные разбирательства, исполнительные производства, просрочки по налогам отрицательно влияют на репутацию компании и могут привести к отказу.

Как повысить шансы на получение кредита для стартапа

Чтобы банк одобрил кредит для нового бизнеса, можно сделать следующее:

Заработайте кредитную историю заранее. Перед тем как обратиться за деньгами для бизнеса, оформите небольшой потребительский кредит или кредитную карту и верните деньги без просрочек.

Подтвердите дополнительный доход. Если вы где-то работаете по найму, подойдёт «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Если сдаёте в аренду квартиру или машину, предоставьте договор. Так вы докажете, что у вас есть другие источники дохода, если нужно будет поддержать бизнес.

Предложите больше залога. Если у вас есть имущество в собственности, предложите его банку. Это снизит риски кредитования.

Подайте заявку в банк, где у вас открыт счёт. Даже если вы только зарегистрировали компанию и на счёте нет оборотов, само наличие счёта покажет банку, что вы настроены на сотрудничество.

Где ещё взять деньги на открытие бизнеса с нуля

Если банк всё же отказал или его программы вам не подходят, поищите деньги в других источниках. Например, обратитесь за помощью к частным инвесторам или государству. Выгоднее всего для нового бизнеса оказываются меры господдержки. Поэтому остановимся на них подробнее.

Гранты для стартапов

Грант — это бесплатная и безвозвратная помощь от государства. Для новых компаний и ИП в 2026 году государство даёт гранты по следующим программам:

Программа гранта Сумма Кто может получить Где узнать Грант молодым предпринимателям До 1 млн ₽ в Арктической зоне



До 500 000 ₽ в остальных регионах



ИП и учредители компаний от 14 до 25 лет Минэкономразвития РФ Росмолодёжь До 1 млн ₽ Граждане от 14 до 35 лет Росмолодёжь Гранты для IT До 18 млн ₽ Компании или ИП, которые разрабатывают инновационный IT-проект Фонд содействия инновациям Гранты для сельхозпроизводителей До 30 млн ₽ Компании или ИП, у которых агробизнес — главное направление деятельности Региональные центры «Мой бизнес»

Чтобы получить грант, обычно нужно подготовить проект, защитить его перед комиссией и выиграть конкурс среди похожих заявок.

Комиссия обращает внимание на общественную значимость и уникальность проекта, его реализуемость и реалистичность бюджета.

Для составления и презентации проекта можно привлечь агентов, но я советую защищать проект самому предпринимателю. Ведь никто не знает всех преимуществ вашей идеи и не представит её лучше вас.

Мария Михайлова Эксперт в сфере финансов и бухгалтерии, сертифицированный налоговый консультант ACCA, генеральный директор компании «Точка Сборки»

Социальный контракт

Будущие предприниматели могут заключить с соцзащитой социальный контракт на 350 000 ₽. Направить эти деньги можно в том числе на запуск бизнеса.

Средства по программе выделят только тем, у кого доходы пока меньше прожиточного минимума. Позже перед ведомством нужно отчитаться о потраченных деньгах и результатах работы.

Займы региональных фондов поддержки предпринимательства

Региональные фонды поддерживают стартапы льготными займами. Например, МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» оформит новой компании или ИП займ до 100 000 ₽ под 6% годовых.