Таможенная стоимость: что это такое и почему она важна

Разберём, что такое таможенная стоимость, какие методы её определения есть в Таможенном кодексе, и как проходят контроль и корректировка ТСТ.

Что такое таможенная стоимость

Таможенная стоимость товара — это сумма всех затрат на него по договору, а также всех фактических дополнительных затрат на доставку груза до таможенной границы.

К ним относятся расходы на:

Транспортировку

Страховку

Упаковку

Склад

Получение лицензий, разрешений и т.п.

Комиссии и другие вознаграждения посредникам

ТСТ используется для начисления пошлин, сборов, налогов и акцизов. Согласно ей также применяют нетарифные меры таможенного регулирования и собирают таможенную статистику.

ТСТ всегда рассчитывают и заявляют в рублях. Если расчёт по контракту или договорам с посредниками производился в другой валюте, то её переводят в рубли по курсу, установленному ЦБ на дату подачи таможенной декларации.

ПРИМЕР Российская компания закупила в ЮАР и самостоятельно доставила до границы России запчасти для морских судов. Сумма сделки по контракту составила $1 млн, сопутствующие расходы ещё $300 000. Таможенная стоимость равна $1,3 млн, но её обязательно нужно перевести в рубли. Декларацию подают 25 августа 2025 года. Курс рубля к доллару в этот день составляет 80,33. Таможенная стоимость равна $1,3 млн x 80,33 = 104 429 000 ₽.

Когда нужно определять таможенную стоимость

ТСТ определяется всегда, когда товар пересекает границу ЕАЭС, кроме случаев, когда груз попадает под одну из таможенных процедур, при которой не вводится в оборот. Среди них таможенный транзит и склад, уничтожение, отказ в пользу государства, временный ввоз или вывоз транспортного средства.

ПРИМЕР Через Россию из Финляндии в Китай поездом перевозится крупная партия груза. На границе Финляндии и России груз попадёт под процедуру таможенного транзита. Определять таможенную стоимость всей партии не нужно, поскольку на территории нашей страны она не выйдет в свободное обращение и не будет использоваться.

Методы расчёта таможенной стоимости

Рассчитать таможенную стоимость товара, согласно ст. 39–45 Таможенного кодекса ЕАЭС, можно с помощью шести методов:

По стоимости сделки с ввозимыми товарами

Стоимости сделки с идентичными товарами

Стоимости сделки с однородными товарами

Методом вычитания

Методом сложения

Резервным методом

Сначала определяется ТСТ по первому методу. Если по нему нельзя определить таможенную стоимость, то декларант переходит ко второму. Не получается по нему, то к третьему и т.д.

Калькулятор для расчёта таможенных платежей

1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами

Это базовый метод, по которому декларант и таможенники определяют ТСТ. Используется в 99% случаев. Стоимость сделки с ввозимыми товарами — сумма по международному контракту плюс дополнительные расходы, связанные с доставкой груза до границы.

Метод нужно применить, если соблюдаются все условия:

У покупателя нет ограничений на пользование товаром

Часть выручки не причитается продавцу

Продажа и цена товара не зависят от обстоятельств, влияние которых нельзя определить

Участники сделки не взаимосвязаны друг с другом

Товар — предмет купли-продажи

Сведения, указанные в таможенной декларации, подтверждены документально

Основные документы, которые подтверждают таможенную стоимость:

Внешнеторговый контракт с дополнениями

Инвойс или счёт-фактура

Банковские и товаросопроводительные документы

Лицензии, разрешения

Страховые документы

2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами

Если по первому методу нельзя определить ТСТ либо у таможни появляются сомнения в её достоверности, то применяется второй. Определение ТСТ в этом случае происходит по стоимости сделки с идентичными товарами, которые ввезли на таможенную территорию в предыдущие 90 дней.

Под идентичными понимают товары, которые одинаковы по физическим и химическим свойствам, стране происхождения, производителю и качеству. Различаться могут по размеру, цвету и упаковке.

ПРИМЕР Идентичными товарами могут считаться две китайские фарфоровые кружки объёмом 300 мл, одной формы и назначения. У них допускаются различия по цвету и рисунку.

3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами

Его используют в ситуации, когда нельзя определить стоимость двумя предыдущими способами. Её определяют на основании сделок с однородными товарами, которые ввезли на таможенную территорию в предыдущие 90 дней.

Однородные товары взаимозаменяемы, у них схожие характеристики, состав, назначение и функции. К ним можно отнести напитки Coca-Cola и Pepsi, минеральную воду разных производителей.

4. Метод вычитания стоимости

Этот метод используется тогда, когда таможенную стоимость не получается определить предыдущими тремя. ТСТ равна разнице цены реализации и всех затрат, которые понёс декларант после ввоза на территорию РФ. Из цены внутренней продажи товаров вычитаются расходы на транспортировку внутри страны, затраты на посредника, надбавка на прибыль, таможенные и налоговые платежи.

5. Метод сложения стоимости

Метод сложения используется для расчёта ТСТ при невозможности её определения предыдущими способами.

Таможенная стоимость представляет собой сумму всех издержек, понесённых декларантом при производстве и доставке товара. К первым можно отнести затраты на закупку материалов, зарплаты рабочим, амортизацию производственных мощностей и т.п. Ко вторым чаще всего относят расходы на услуги посредников, транспортировку, страховку, получение разрешительных документов и прибыль, которую закладывает экспортёр при поставке товара в Россию.

6. Резервный метод

Он используется, когда не получается определить ТСТ предыдущими. При нём можно использовать один из пяти способов определения ТСТ по упрощённой схеме.

Этот метод, например, разрешает рассчитывать стоимость по сделке с однородными товарами, произведёнными в разных странах. Либо позволяет ориентироваться на ранее ввезённые однородные, идентичные товары сроком более 90 дней, установленных кодексом.

Корректировка таможенной стоимости

Если таможенного инспектора не устраивает таможенная стоимость, то он её корректирует. Чаще всего такое бывает, когда на таможне считают ТСТ заниженной.

В этом случае инспектор направляет декларанту запрос с просьбой в течение двух месяцев подтвердить таможенную стоимость документами и расчётами. Если пояснения владельца груза не устраивают таможню, то она проводит корректировку ТСТ.

Если на таможне корректируют стоимость товара, то и доначисляет налоги с пошлинами, которые декларант должен заплатить. Необходимую сумму могут списать сразу со счёта декларанта либо дать ему срок для уплаты начисленных платежей.