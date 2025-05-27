Таможенные платежи: виды, примеры расчётов

Эксперты Точки по ВЭД расскажут, что такое таможенные платежи, зачем они нужны и какие бывают. Разберём, как рассчитать пошлины, сборы и налоги, и что делать, если их завысила таможня.

Что такое таможенные платежи и какие они бывают

Таможенные платежи — пошлины, сборы и налоги, которые таможенные органы взимают при пересечении товарами границы ЕАЭС. Плательщиком выступает декларант или его представитель. На законодательном уровне таможенные платежи регулируют ТК ЕАЭС, ФЗ «О таможенном регулировании» и ФЗ «О таможенном тарифе».

Таможенные пошлины

Импортёры и экспортёры уплачивают пошлины за перемещение продукции через границу. Есть три вида пошлин.

Ввозная таможенная пошлина. Декларант уплачивает её при ввозе товаров.

Вывозная таможенная пошлина. Обязательный для декларанта платёж при экспорте товара за границу ЕАЭС.

Специальные, компенсационные и антидемпинговые. Специальные пошлины временно вводят при росте импорта определённых товаров. Компенсационную пошлину оплачивают декларанты, которые завозят на территорию страны товар для получения субсидий. Антидемпинговые виды защищают российские товары от продукции, которую ввозят по заниженной цене.

Налоги

Налоги в таможенном законодательстве делятся на НДС и акцизы. Таможенный НДС платят при импорте на территорию России. Для большинства товаров действует ставка 22%. Для некоторых категорий налог рассчитывается по ставке 10%. А вот рентген и другую медицинскую технику импортируют по нулевой ставке.

НДС = (таможенная стоимость + ввозная таможенная пошлина + акциз) х ставка НДС

Если товар не облагается акцизом, то НДС = (ТС + пошлина) х ставка НДС

Акциз — косвенный налог, который взимают с товаров массового потребления. Их список есть в ст. 181 НК, а размер в ст. 187 НК. К подакцизным товарам относят:

этиловый спирт и лекарства с его содержанием;

табак;

вейпы;

алкоголь;

нефтепродукты;

природный газ для промышленности;

авто- и мототехнику с мощностью двигателя от 150 л.с. и т.п.

Таможенные сборы

Таможенный сбор — платёж, который уплачивают за операции таможенного органа по выпуску товаров. К ним относятся:

таможенное оформление;

хранение грузов на таможенном складе;

таможенное сопровождение;

досмотр;

отбор проб и т.п.

Размер таможенных сборов определяет Постановление Правительства РФ № 1637 от 28.11.2024. С 2026 года действуют ставки на ввозимые товары:

ТС товаров (руб.) Размер ставки таможенного сбора (руб.) До 200000 1231 200000,01—450000 2462 450000,01—1200000 4924 1200000,01—2700000 13541 2700000,01—4200000 18465 4200000,01—5500000 21344 5500000,01—10000000 49240 От 10000000,01 73860

Таможенный сбор взимают от таможенной стоимости товаров. Но в некоторых случаях его могут рассчитать, исходя от количества товаров. Например, не определена ТС, не установлены ставки импортных пошлин, либо установлены специфические ставки.

Количество товаров Ставка таможенного сбора (руб.) До 50 9054 51—100 18108 От 101 30180

Виды таможенных ставок

Таможенная ставка — размер сбора, который должен заплатить декларант при импорте или экспорте продукции. Ставки таможенных пошлин бывают трёх видов.

Адвалорная. Фиксированный процент от ТС продукции. Например, за железнодорожный локомотив с питанием от внешнего источника электроэнергии по коду ТН ВЭД 8601 10 000 0 ставка будет 8%. Специфическая. Зависит от единицы товара (шт., вес, объём и т.д.).. Например, по коду ТН ВЭД 6401 92 900 0 для пары водонепроницаемой обуви с верхом из пластмассы ставка будет 0,75 евро за пару. Комбинированная. Используют две предыдущие ставки, выбирая из них ту, по которой сумма сбора выше. Например, ввозится жареный зерновой кофе Арабика с кодом ТН ВЭД 0901 21 000 1. У него две ставки: 8% от таможенной стоимости и 0,16 евро за килограмм. Таможенники выберут ту, которая больше.

Как рассчитать таможенные платежи

Расчёт таможенных платежей проводят по алгоритму:

Выбрать код ТН ВЭД Определить таможенную стоимость товара. Посчитать пошлины. Рассчитать акциз при необходимости. Рассчитать НДС. Определить иные таможенные сборы и платежи.

Таможенная стоимость — ввозимого товара — стоимость сделки с ним, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС затратами на страховку, лицензию, перевозку и т.п.

Декларанту необходимо определить таможенную стоимость и обосновать её на таможне, приложив подтверждающие документы. Например, контракт, инвойс, спецификацию, счета за доставку и страховку и т.п. Определить таможенную стоимость можно шестью методами. Если определить не получается с помощью первого, то переходят ко второму и так по порядку.

По стоимости сделки с ввозимым товаром. ТС определяется как сумма внешнеторговой сделки с доставкой, страховкой и иными расходами до пересечения границы. По стоимости сделки с идентичными товарами. Таможенная стоимость приравнивается к ТС аналогичных товаров, ввозимых в Россию в течение трёх последних месяцев. По стоимости сделки с однородными товарами. Похоже на второй метод, но вместо аналогичных товаров оценивают однородные (они не полностью идентичны, но у них большинство характеристик схожие). На основе вычитания стоимости. Берут цены на аналогичные товары и вычитают из них затраты на пошлины, доставку, страховку и т.п. На основе сложения стоимости. Складывают расходы на производство товара, доставку, погрузку и другие затраты. Резервный метод. ТС определяют эксперты на основе цен на аналогичные товары и предоставляемых документов по закупке и т.п.

В качестве примера рассчитаем таможенные платежи для партии зонтов, которую ввозят в Россию из Китая. Для удобства всё будем считать в рублях. Акцизом зонты не облагаются и под антидемпинговую пошлину не попадают. Наш расчёт:

1. Таможенную стоимость определяем первым методом, и партия зонтов будет стоить 650 000 рублей вместе с сопутствующими расходами до границы.

2. Определяем код ТН ВЭД — 6601 10 000 0.

3. Рассчитываем пошлины. Для кода 6601 10 000 0 адвалорная ставка составляет 15%. ТП = 650 000 х 0,15 = 97500 руб.

4. Рассчитываем НДС. Для этой группы товаров НДС составляет 22%. НДС = (650000 + 97500) х 0,22 = 747500 х 0,22 = 164450 руб.

5. Рассчитываем таможенный сбор. Его ставка для таможенной стоимости в 650000 руб. составляет 4924 руб.

6. Считаем сумму. Таможенные платежи = 97500 + 164450 + 4924 = 266874 руб.

Что влияет на ставки таможенных платежей

Ставка таможенных платежей зависит от нескольких показателей.

1. Льготы и других преференций. В ст. 47 289-ФЗ можно ознакомиться со списком категорий, за товары которых не нужно платить сборы.

2. Таможенная стоимость. От её значения будет зависеть размер пошлины и сборов. Чем выше этот показатель, тем больше сумма платежей.

3. Код ТН ВЭД. В зависимости от кода ТН ВЭД на импортные и экспортные товары будут взиматься разные сборы, пошлины и т.п.

Последствия неверных расчётов

Таможенная стоимость — основа, по которой считаются сборы и налоги. На таможне всегда внимательны к этому показателю, поскольку от него зависит, насколько таможенный пункт пополняет федеральный бюджет.

Распространённая ошибка при расчётах: декларант неправильно указал ТС из-за того, что не включил в неё дополнительные условия поставки. Например, погрузку-разгрузку или страховку товара. Инспектор заинтересуется, если таможенная стоимость низкая. Начнёт тщательно проверять документы, может запросить экспортную декларацию, прайс-лист и т.п. Дополнительные процедуры задержат груз на границе — из-за этого предпринимателю придётся платить неустойки.

Если при неправильном расчёте таможенных платежей подать декларацию, то таможенники направят требование о внесении изменений, например, в сведения о таможенной стоимости (корректировке) и возбудят дело об АП.

Декларанта ждёт штраф. При худшем исходе начислят штраф в двойном размере необходимых к уплате пошлин и налогов и конфискуют товары. Должностное лицо при этом может заплатить 20 000 рублей в качестве компенсации.

ПРИМЕР Из Турции в Россию завозят партию ноутбуков. В таможенной декларации указаны EXW (Ex Works) — Стамбул. Это условие поставки, при котором за перевозку с момента отгрузки товара со склада отвечает покупатель. Но в транспортном счёте EXW — Анталья. Инспектор заинтересуется, как ноутбуки попали из Стамбула в Анталью и кто заплатил за эту перевозку.

Чтобы не было таких неприятных ситуаций, нужно проверять, совпадает ли город в условиях поставки с городом из договора или инвойса. Не лишним будет перепроверить все документы, которые подтверждают дополнительные расходы, перед подачей таможенной декларации.

Как уменьшить сумму таможенных платежей

Декларант может снизить сумму обязательных к уплате платежей. Главный способ — правильно выбрать код ТН ВЭД. Перевозимый товар может попасть под льготную категорию, не придётся платить по завышенным таможенным ставкам.

Следующий совет — отслеживать курсы валют. Если котировки падают, то таможенная стоимость продукции автоматически снижается.

Легально снизить уплачиваемые таможенные платежи можно, если воспользоваться льготами и преференциями. Не придётся платить НДС за медицинские изделия, корригирующие очки и другие товары, отмеченные в ст. 149 НК РФ.

Для продукции, импортируемой из развивающихся стран (например, Туниса или Венесуэлы), действуют преференции. Ставка пошлин — 75% вместо 100%. Если товар завозят из наименее развитых стран (например, Афганистана или Мадагаскара), то пошлины не уплачиваются.

Возврат таможенных платежей

Бывают случаи, когда с декларанта требуют заплатить больше, чем он должен. Либо он уже переплатил нужную сумму и хочет вернуть её. Причины, по которым это случается:

декларант подобрал неправильный код ТН ВЭД;

отказали в льготе, преференциях и т.п.;

применили неправильный метод определения таможенной стоимости;

есть ошибки в подаваемых документах;

неправильно применили ставку НДС;

проходная и контрактная цена не соответствуют друг другу;

на таможне незаконно решили скорректировать таможенную стоимость.

Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи можно после того, как действия таможни признали незаконными. Добиться возврата денег или пересмотра доначисленных пошлин можно в досудебном порядке или в суде. Порядок действий: