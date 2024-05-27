Что такое таможенная декларация и её виды

Предприниматели, которые провозят товары через границу, оформляют таможенные документы. Один из них — таможенная декларация. В этой статье расскажем какие виды таможенных деклараций бывают, в каких ситуациях их надо заполнять и что надо прописывать в форме декларации.

Что такое таможенная декларация?

Таможенная декларация — документ, который ИП и юридические лица оформляют при экспорте и импорте товаров.

Декларация необходима, чтобы сотрудники таможни понимали: через границу проходит товар Х в количестве Y по стоимости Z. Эта информация позволяет рассчитать таможенные платежи и оформить товар в соответствии с подходящим таможенным режимом.

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Таможенную декларацию оформляют на товары, которые:

подлежат обязательной регистрации;

попадают под акцизные нормы;

акцизные нормы; попадают под режим таможенного состава;

режим таможенного состава; попадают в группу обязательного государственного контроля;

группу обязательного государственного контроля; стоят 200 евро и больше.

Если цена товара меньше 200 евро и груз не признан коммерческим, оформлять декларацию не надо.

Виды таможенной декларации

Таможенный кодекс ЕАЭС выделяет 4 вида таможенных деклараций.

Декларация на товары. Транзитная декларация. Пассажирская таможенная декларация. Декларация на транспортное средство.

Для бизнеса оформляют декларацию на товары. Раньше её называли ГТД — грузовая таможенная декларация, но теперь это название осталось только в разговорной речи. Официальное название, которое используют во всех документах — декларация на товары (ДТ). Точка подробно рассказывала, как заполнить таможенную декларацию.

При заполнении декларации важно быть внимательным при заполнении каждого поля. Например, условия поставки должны быть указаны с учётом правил Инкотермс и соответствовать информации в договоре, инвойсе и транспортных документах. Код ТН ВЭД тоже должен быть подобран тщательно — от него зависят таможенные платежи, разрешительные документы и сертификаты. Нюансов много, поэтому важно следить за обновлением валютного законодательства и хорошо ориентироваться в таможенном оформлении.

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Частые вопросы

Чем отличается таможенная декларация от декларации на товары?

ДТ — один из видов таможенной декларации для ИП и юридических лиц. Есть и другие виды деклараций. Например, физические лица оформляют пассажирскую таможенную декларацию, чтобы провезти через границу дорогие товары, драгоценности или растения.

Кто регистрирует таможенную декларацию?

Подавать декларацию на товар может ИП или представитель юридического лица, а также таможенный представитель. Регистрирует декларацию таможенный орган — выбранное отделение ФТС.

Что будет, если не заполнить таможенную декларацию?

Если декларант вовремя не заполнил декларацию на товары, пропустить товар через таможню не смогут. А самому декларанту выпишут штраф за несвоевременную подачу декларации: для должностных лиц штраф — от 5 000 до 10 000 рублей, а для юридических — от 50 000 до 100 000 рублей.