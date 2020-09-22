Рекламу в Яндексе теперь можно разместить через Точку

Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил сервис, в котором каждый клиент может разместить рекламу в Яндексе прямо из интернет-банка. Предпринимателям больше не нужно изучать нюансы работы с продвижением и самостоятельно настраивать рекламу — всё можно делать в сервисе «Интернет-продвижение».

Алгоритм без участия клиента создаёт, настраивает и размещает рекламные объявления в поиске, на партнёрских сайтах и других сервисах Яндекса. Бюджет распределяется между площадками так, чтобы стоимость целевого действия была оптимальной. Всё, что нужно сделать клиенту, — проверить и дозаполнить базовую информацию в карточке организации.

Система знает, в какую сумму обычно обходится потенциальный клиент в каждой рубрике, каждом регионе, для каждого отдельного бизнеса. Она учитывает количество конкурентов и популярных поисковых запросов по тематике. Благодаря такому подходу каждый вложенный рубль приносит максимальную эффективность.

Яндекс приведёт клиентов со всех площадок Яндекса в одну точку — карточку организации на Яндекс Картах, которая полноценно заменяет лендинг или сайт.