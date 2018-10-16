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16.10.2018

Банк Точка вновь возглавил рейтинг Markswebb

Интернет-банк Точки в четвёртый раз возглавил рейтинг Markswebb. В этом году исследование проводилось в трёх категориях:

  • интернет-банк для ИП без сотрудников — Точка получила 84,3 балла, на 10 баллов опередив второе место;

  • интернет-банк для торгово-сервисных компаний, работающих в рублях — Точка набрала 84,3 балла, отрыв от второго места — 8,4 балла;

  • интернет-банк для импортёров и экспортёров — 85,1 балл, отрыв от второго места — 9,5 баллов.

Всего в исследовании приняли участие 27 банков: это топ-10 из прошлого года, банки, наиболее популярные по тематическим запросам в Яндексе, и банки, заявившиеся самостоятельно. 

По результатам исследования аналитики Markswebb отмечают, что основной тренд на рынке — превращение банка в платформу, решающую все запросы бизнеса. Из-за этого аналитикам пришлось расширить методику исследования практически в два раза. Основные тренды рынка:

  • мультибанк: отображение нескольких счетов из разных банков в одном окне;

  • бухгалтерия для ООО;

  • авторизация и подписание платежа через мобильное приложение;

  • открытый API;

  • получение инвестиций;

  • сервисы для продвижения бизнеса;

  • автозаполнение валютных платёжек;

  • трекинг валютных платежей;

  • программы лояльности. 

Аналитики отдельно отметили несколько сервисов Точки:

  • выпуск электронных бонусных карт — возможность каждому клиенту Точки создать свою систему лояльности;

  • парсинг инвойсов и автозаполнение валютных платёжек — клиентам не нужно мучиться, заполняя валютную платёжку;

  • проверка благонадёжности сотрудников для бизнеса — любой предприниматель может воспользоваться услугами службы безопасности Точки и проверить кандидатов. 

  • программа лояльности — клиенты Точки копят бонусные баллы, которыми могут оплатить услуги банка.

«В этом году мы сделали акцент на сервисах, которые должны действительно облегчить ведение бизнеса: упростить набор сотрудников, привлекать ещё больше клиентов, легко вести документооборот и бухгалтерию. Но при этом мы продолжаем совершенствовать и классические банковские сервисы: упрощаем заполнение платёжки, сами создаём валютные платежи из фото инвойса», — считает Мария Швецова, сооснователь банка Точка. 

В предыдущие годы Точка также удостаивалась высшей оценки MarksWebb как самый эффективный интернет-банк для профессионального малого бизнеса.

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Банк Точка вновь возглавил рейтинг Markswebb — Банк Точка