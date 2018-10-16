Банк Точка вновь возглавил рейтинг Markswebb

Интернет-банк Точки в четвёртый раз возглавил рейтинг Markswebb. В этом году исследование проводилось в трёх категориях:

интернет-банк для ИП без сотрудников — Точка получила 84,3 балла, на 10 баллов опередив второе место;

интернет-банк для торгово-сервисных компаний, работающих в рублях — Точка набрала 84,3 балла, отрыв от второго места — 8,4 балла;

интернет-банк для импортёров и экспортёров — 85,1 балл, отрыв от второго места — 9,5 баллов.

Всего в исследовании приняли участие 27 банков: это топ-10 из прошлого года, банки, наиболее популярные по тематическим запросам в Яндексе, и банки, заявившиеся самостоятельно.

По результатам исследования аналитики Markswebb отмечают, что основной тренд на рынке — превращение банка в платформу, решающую все запросы бизнеса. Из-за этого аналитикам пришлось расширить методику исследования практически в два раза. Основные тренды рынка:

мультибанк: отображение нескольких счетов из разных банков в одном окне;

бухгалтерия для ООО;

авторизация и подписание платежа через мобильное приложение;

открытый API;

получение инвестиций;

сервисы для продвижения бизнеса;

автозаполнение валютных платёжек;

трекинг валютных платежей;

программы лояльности.

Аналитики отдельно отметили несколько сервисов Точки:

выпуск электронных бонусных карт — возможность каждому клиенту Точки создать свою систему лояльности;

парсинг инвойсов и автозаполнение валютных платёжек — клиентам не нужно мучиться, заполняя валютную платёжку;

проверка благонадёжности сотрудников для бизнеса — любой предприниматель может воспользоваться услугами службы безопасности Точки и проверить кандидатов.

программа лояльности — клиенты Точки копят бонусные баллы, которыми могут оплатить услуги банка.

«В этом году мы сделали акцент на сервисах, которые должны действительно облегчить ведение бизнеса: упростить набор сотрудников, привлекать ещё больше клиентов, легко вести документооборот и бухгалтерию. Но при этом мы продолжаем совершенствовать и классические банковские сервисы: упрощаем заполнение платёжки, сами создаём валютные платежи из фото инвойса», — считает Мария Швецова, сооснователь банка Точка.

В предыдущие годы Точка также удостаивалась высшей оценки MarksWebb как самый эффективный интернет-банк для профессионального малого бизнеса.