Точка открыла фонд взаимопомощи для бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий Точка открыл фонд для помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии. В этот фонд могут вносить деньги все желающие — и клиенты, и неклиенты Точки. Все, кто хочет поддержать бизнес в это непростое время. Точка также внесёт деньги в фонд — 10 000 000 рублей собственных средств.

В первую очередь Точка будет выплачивать деньги из фонда предпринимателям, которые пострадали больше всего, — тем, кому нужно сохранить рабочие места, кто не может оплатить аренду, кому не хватает средств на закрытие кредита.

В фонд можно внести деньги несколькими способами: установить процент для перечисления с каждого платежа, перевести нужную сумму из интернет-банка или просто отправить деньги по реквизитам. Последний способ подходит всем, у кого нет счёта в Точке. Любой человек может поддержать предпринимателей и перечислить сумму в фонд.