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02.04.2020

Точка отменяет абонентскую плату для пострадавших отраслей бизнеса

Чтобы поддержать предпринимателей в период кризиса, банк Точка отменяет абонентскую плату для бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии. С апреля по конец июня 2020 года обслуживание будет бесплатным для кафе и ресторанов, отелей, туристических организаций, салонов красоты, фитнес-клубов и других пострадавших отраслей.

Также до конца июня абсолютно для всех клиентов будут бесплатными платежи контрагентам и переводы через зарплатный проект.

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Точка отменяет абонентскую плату для пострадавших отраслей бизнеса — Банк Точка