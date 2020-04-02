Точка отменяет абонентскую плату для пострадавших отраслей бизнеса

Чтобы поддержать предпринимателей в период кризиса, банк Точка отменяет абонентскую плату для бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии. С апреля по конец июня 2020 года обслуживание будет бесплатным для кафе и ресторанов, отелей, туристических организаций, салонов красоты, фитнес-клубов и других пострадавших отраслей.

Также до конца июня абсолютно для всех клиентов будут бесплатными платежи контрагентам и переводы через зарплатный проект.