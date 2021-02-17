17.02.2021
Точка вошла в список лучших работодателей России за 2020 год
Платформа HeadHunter опубликовала рейтинг работодателей России за 2020 год. Точка заняла 12 место в категории крупных компаний и вошла в список лучших работодателей наряду с Газпромом Нефть и Kaspersky.
Рейтинг работодателей hh.ru формировался по трём критериям:
- готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);
- желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40%);
- данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20%).
Вместе с Точкой высокие места заняли и другие IT-компании: Ozon, ЛАНИТ, Тензор, Kaspersky, SAP, 2ГИС, NVIDIA, 1С-Битрикс, CloudPayments, Skillaz.
Открытые вакансии Точки можно посмотреть на сайте банка и на hh.ru.