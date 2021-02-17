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17.02.2021

Точка вошла в список лучших работодателей России за 2020 год

Платформа HeadHunter опубликовала рейтинг работодателей России за 2020 год. Точка заняла 12 место в категории крупных компаний и вошла в список лучших работодателей наряду с Газпромом Нефть и Kaspersky.

Рейтинг работодателей hh.ru формировался по трём критериям:

  • готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);
  • желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40%);
  • данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20%).

Вместе с Точкой высокие места заняли и другие IT-компании: Ozon, ЛАНИТ, Тензор, Kaspersky, SAP, 2ГИС, NVIDIA, 1С-Битрикс, CloudPayments, Skillaz.

Открытые вакансии Точки можно посмотреть на сайте банка и на hh.ru.

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Точка вошла в список лучших работодателей России за 2020 год — Банк Точка