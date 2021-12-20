Банк Точка провел первую в России транзакцию между юрлицами по Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет проводить платежи моментально по номеру телефона. Система уже активно используется для моментальных платежей между физлицами. А теперь быстрые круглосуточные платежи станут доступны и юридическим лицам.

17 декабря 2021 года банк для предпринимателей Точка провел первую в России транзакцию по системе СБП между юрлицами. В этот раз операция прошла в пилотном режиме, но уже с начала 2022 года функция станет доступна для тестирования небольшой группе клиентов Точки, а уже в первом квартале 2022 года переводами по СБП между юрлицами смогут пользоваться все клиенты.

“Внедрение системы СБП в транзакции между юрлицами это рождение нового формата платежей. Быстрых, удобных, безопасных. Наша команда искренне рада тому, что мы первые внедрили эту систему и провели транзакцию по системе СБП”, — комментирует Елена Гильдина, менеджер продукта в Точке.

“Сегодня на рынке есть запрос на быстрые платежи, которые можно совершать в любое время суток и без выходных. Внедрение СБП в расчеты между юрлицами позволит проводить платежи мгновенно даже в выходные и праздники”, — говорит директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.

После того, как другие банки внедрят СБП для юрлиц в свой продукт, СБП будет выступать связующим звеном между банками. Платежи по СБП требуют меньшего количества данных в реквизитах, что также экономит время и снижает вероятность ошибки.