Точка выплатила 12,2 млн рублей пострадавшим предпринимателям

С 15 апреля по 31 мая банк Точка выплачивал деньги, которые собрал с помощью фонда для помощи предпринимателям. Взносы сделали 2477 компаний и физлиц — собрали 2 501 572 рублей, из них 300 000 рублей внёс портал HeadHunter. Точка пожертвовала в фонд более 10 млн рублей.

В фонд могли вносить деньги все, кто хотел помочь бизнесу в период пандемии. Точка распределяла деньги между предпринимателями, которые запросили поддержку. В первую очередь перечислили деньги тем, кому нужно было выплатить зарплату сотрудникам, оплатить аренду или погасить кредит.

Фонд показал, как много среди нас неравнодушных людей. Деньги вносили клиенты и неклиенты Точки, друзья и партнёры и все, кто хотел поддержать бизнес в нелёгкий период. В поддержку акции в Точке выпустили лимитированную коллекцию худи «Скажи это делом!» — все деньги от продажи банк Точка также перечислил предпринимателям.