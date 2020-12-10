Поиск
Все новости
10.12.2020

Точка выпустила новогодний ролик — без прикрас про уходящий год

Банк Точка выпустил ролик к Новому году. В нём показаны реальные переживания российских предпринимателей в уходящем году. Когда бизнес был на грани, когда опускались руки, когда ком подходил к горлу, бизнесмены, несмотря ни на что, находили в себе силы и двигали своё дело, справлялись и верили.

Это был непростой год, и Точка решила показать его как есть: без прикрас и утрированной радости. Ролик создан, чтобы поддержать предпринимателей. Показать, что мы все в одной лодке и когда нужно — находим в себе силы взять себя в руки. Когда рядом есть люди, готовые поддержать и прийти на помощь, надежда на светлое будущее есть.

Ролик снимали в Екатеринбурге: на улицах и в офисе Точки. Видео можно посмотреть на YouTube.  

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Точка выпустила новогодний ролик — без прикрас про уходящий год — Банк Точка