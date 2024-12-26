Как Точка работает в праздники





29–30 декабря Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве 31 декабря Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 16:50 по Москве 1–2 января Выходные дни 3 января Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве 4–5 января Выходные дни 6 января Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве 7 января Выходной день 8 января Платежи отправляются и зачисляются с 09:10 до 19:50 по Москве

Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут из Точки, а входящие будут зачислены. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять межбанковские платежи в выходные. Платежи внутри Точки всегда ходят круглосуточно независимо от выходных и праздников.

Больше информации о работе Точки и её сервисов в новогодние праздники смотрите здесь.