Как Точка работает в праздники
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29–30 декабря
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Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве
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31 декабря
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Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 16:50 по Москве
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1–2 января
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Выходные дни
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3 января
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Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве
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4–5 января
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Выходные дни
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6 января
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Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве
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7 января
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Выходной день
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8 января
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Платежи отправляются и зачисляются с 09:10 до 19:50 по Москве
Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут из Точки, а входящие будут зачислены. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять межбанковские платежи в выходные. Платежи внутри Точки всегда ходят круглосуточно независимо от выходных и праздников.
Больше информации о работе Точки и её сервисов в новогодние праздники смотрите здесь.