Поиск
Все новости
26.12.2024

Как Точка работает в праздники


29–30 декабря 

   Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве

31 декабря

   Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 16:50 по Москве

1–2 января 

   Выходные дни

3 января 

   Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве

4–5 января

   Выходные дни

6 января 

   Платежи отправляются и зачисляются с 01:10 до 19:50 по Москве

7 января 

   Выходной день

8 января

   Платежи отправляются и зачисляются с 09:10 до 19:50 по Москве

Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут из Точки, а входящие будут зачислены. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять межбанковские платежи в выходные. Платежи внутри Точки всегда ходят круглосуточно независимо от выходных и праздников.

Больше информации о работе Точки и её сервисов в новогодние праздники смотрите здесь.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как Точка работает в праздники — Банк Точка