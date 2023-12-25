Как Точка работает в праздники

29-30 декабря

и 5 января



Платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве



31 декабря



Платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 16:50 по Москве



1-2 и 7 января



Выходные дни



3-4, 6 и 8 января



Платежи отправляются и зачисляются с 9:10 до 19:50 по Москве





Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут из Точки, а входящие будут зачислены. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять межбанковские платежи в выходные. Платежи внутри Точки ходят круглосуточно независимо от праздников и выходных.