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25.12.2023

Как Точка работает в праздники

29-30 декабря 
и 5 января
Платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 19:50 по Москве

31 декабря
Платежи отправляются и зачисляются с 1:10 до 16:50 по Москве

1-2 и 7 января
Выходные дни

3-4, 6 и 8 января
Платежи отправляются и зачисляются с 9:10 до 19:50 по Москве

Исходящие платежи, подписанные в этот срок, уйдут из Точки, а входящие будут зачислены. Другие банки могут работать по собственному регламенту и не отправлять межбанковские платежи в выходные. Платежи внутри Точки ходят круглосуточно независимо от праздников и выходных.

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Как Точка работает в праздники — Банк Точка