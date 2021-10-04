Новый Pitch Day: Точка и United Investors инвестируют в стартапы до 500 000 000 ₽

Банк для предпринимателей Точка и сообщество частных инвесторов United Investors запускают новый Pitch Day. Заявки принимают с 4 октября по 1 ноября, сам Pitch Day пройдёт 25 ноября — после этого начнётся работа с проектами-победителями и возможный выход в пилот.

Организаторы ждут компании из сфер SAAS для бизнеса, FinTech, AdTech и MarTech, IT-решения для работы на маркетплейсах для b2b и b2c, экспорта и импорта, Low и No-code платформы, комьюнити и нетворкинг. Претендовать на инвестиции до 500 000 000 ₽ могут команды, которые создают продукты с уникальным IT-решением в основе — как стартапы с MVP и первыми продажами, так и опытные компании.

«Итог первого Питч Дня подтвердил, что на рынке есть большой спрос на инвестиции. Но самое важное, что есть реально хорошие бизнес-идеи и гипотезы. Мы получили важный опыт в организации таких мероприятий, заявили о себе как о потенциальным инвесторе, тем самым запустили волну интереса со стороны стартап-сообщества, IT-команд и предпринимателей. Дело осталось за малым — завершить первую сделку, её детали пока что не раскрываем. Но мы провели довольно много пилотов как с участниками Питч Дня, так и с теми, кто пришёл после: с двумя командами ушли на стадию дью-дилидженс», — сообщил сооснователь Точки.