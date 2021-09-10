Быстрые банковские гарантии, копилка для налогов и уведомления по валютным платежам

Банк для предпринимателей и предприятий Точка объявил о важных обновлениях своих систем и новых полезных функциях для бизнеса.

Точка сократила время оформления банковской гарантии с трёх дней до одного и принимает заявки на банковские гарантии по коммерческим закупкам до 50 000 000 Р. Если у предпринимателя собран полный пакет документов, то решение о гарантии будет готово уже через 3-4 минуты, а гарантию выдадут за 2-3 часа.

Также Точка теперь использует систему быстрых валютных платежей SWIFT GPI. Теперь контрагент автоматически получает уведомление об оплате, и бизнес-процессы не будут затормаживаться. Пользователь может добавить в платёжное поручение e-mail, на который банк отправит SWIFT-подтверждение на английском языке. Так контрагент автоматически получит уведомление, что деньги ушли по верным реквизитам и скоро поступят на его счет.

Клиентам Точки доступны обновления в приложении Точки: автоматические и отложенные платежи, чтобы экономить время и не забывать об оплате, сервисы «Сейф» и «Копилка» , чтобы откладывать определённый процент с поступлений на налоги и нужды бизнеса, а также «колокольчик», который хранит все уведомления, пуши и коды в одном месте.