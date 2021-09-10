Поиск
Все новости
10.09.2021

Быстрые банковские гарантии, копилка для налогов и уведомления по валютным платежам

Банк для предпринимателей и предприятий Точка объявил о важных обновлениях своих систем и новых полезных функциях для бизнеса. 

Точка сократила время оформления банковской гарантии с трёх дней до одного и принимает заявки на банковские гарантии по коммерческим закупкам до 50 000 000 Р. Если у предпринимателя собран полный пакет документов, то решение о гарантии будет готово уже через 3-4 минуты, а гарантию выдадут за 2-3 часа. 

Также Точка теперь использует систему быстрых валютных платежей SWIFT GPI. Теперь контрагент автоматически получает уведомление об оплате, и бизнес-процессы не будут затормаживаться. Пользователь может добавить в платёжное поручение e-mail, на который банк отправит SWIFT-подтверждение на английском языке. Так контрагент автоматически получит уведомление, что деньги ушли по верным реквизитам и скоро поступят на его счет. 

Клиентам Точки доступны обновления в приложении Точки: автоматические и отложенные платежи, чтобы экономить время и не забывать об оплате, сервисы «Сейф» и «Копилка» , чтобы откладывать определённый процент с поступлений на налоги и нужды бизнеса, а также «колокольчик», который хранит все уведомления, пуши и коды в одном месте.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Быстрые банковские гарантии, копилка для налогов и уведомления по валютным платежам — Банк Точка