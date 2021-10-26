Бухгалтерия для работы с кадрами и касса со встроенным эквайрингом: новое в Точке

Банк для предпринимателей и предприятий Точка в рамках очередного Большого Демо объявил о важных обновлениях своих систем и новых функциях для бизнеса. Запустили дашборд спокойствия, обновлённую бухгалтерию для предпринимателей с сотрудниками, провели обновление сервисов для приёма оплаты от покупателей и запустили сервис для новичков в мире госзакупок.

Бухгалтерия от Точки автоматически подготовит всю отчётность и платежи по зарплате, клиентам останется сделать буквально пару кликов. Зарплату можно платить на карты любых банков без комиссий и лимитов.

Обновились сервисы для приёма оплат от покупателей. Точка представила два решения: для тех, кто ведёт дела в оффлайн, — кассу Точки со встроенным эквайрингом и возможностью принимать деньги по QR-кодам, а для онлайн-продавцов — удобный способ получать оплату за свои товары и услуги по СБП.

Новая онлайн-касса Точки позволит принимать деньги с банковских карт через Систему быстрых платежей, фиксировать оплату наличными и выдавать чеки. Ещё касса сама отправит данные об операциях в налоговую, так что все требования закона будут выполнены.

В интернет-эквайринге появилась универсальная интеграция с СБП. Покупатель просто проходит по ссылке, отправленной продавцом, или нажимает на сайте кнопку «Оплатить по СБП». Если он делает покупку со смартфона, то сразу попадает в приложение банка и подтверждает платёж. Путь становится короче и проще, чем в PAY-сервисах.

Новый сервис «Тендерное сопровождение» для работы с закупками позволит новичкам обрести новых заказчиков, а опытным поставщикам — сократить расходы или не наращивать их. Точка начнёт с настройки канала продаж и найдёт подходящие закупки. Поможет принять решение по участию в торгах — даст аналитику по снижению цены по прошедшим закупкам заказчика и информацию по конкурентам. С помощью калькулятора Точки по номеру закупки предприниматели смогут узнать её детали и стоимость участия.

После оценки рентабельности остаётся принять решение по участию в торгах — всё остальное Точка берёт на себя. Банк возьмёт комиссию в виде процента от суммы сделки только в случае победы и уже после зачисления денег на расчётный счёт. Также Точка вернёт победителям тендеров комиссию тендерных площадок — до 20 000 ₽.