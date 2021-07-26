Новый ролик Точки о том, что объединяет спортсменов и предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и рекламное агентство «Восход» выпустили ролик, который приурочен к старту Олимпийских игр в Токио. Он стал продолжением кампании «Скажи это делом» и показывает, что объединяет спортсменов и предпринимателей.

«Новая реклама — про людей, чей спорт никогда не прекращается, от банка, который никогда не перестанет быть их самым преданным фанатом», — прокомментировал Антон Рожин, креативный директор «Восхода».