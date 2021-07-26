Поиск
Все новости
26.07.2021

Новый ролик Точки о том, что объединяет спортсменов и предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и рекламное агентство «Восход» выпустили ролик, который приурочен к старту Олимпийских игр в Токио. Он стал продолжением кампании «Скажи это делом» и показывает, что объединяет спортсменов и предпринимателей.

«Новая реклама — про людей, чей спорт никогда не прекращается, от банка, который никогда не перестанет быть их самым преданным фанатом», — прокомментировал Антон Рожин, креативный директор «Восхода».

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Новый ролик Точки о том, что объединяет спортсменов и предпринимателей — Банк Точка