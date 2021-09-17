Точка перешла на TestOps-решение для оптимизации тестирования

Для того чтобы оптимизировать сроки тестирования, представители банка внедрили платформу управления тестированием Allure TestOps от Qameta Software, которая позволила не только сократить время на исполнение тестов, обслуживание инфраструктуры и анализ результатов, но привела к повышению качества создания новых тестов, как ручных, так и автоматических, объединив их в рамках одного инструмента.

«Продукты должны развиваться в соответствии со стремительно меняющимися требованиями рынка, а для этого разработчики должны наладить практически непрерывную поставку „на прод“ разнообразных фишек, обеспечивающих ценности для клиента. Чем меньше пауз будет в этом процессе — тем лучше и успешней будут компании, для которых трудятся разработчики. Поэтому стоимость этапа тестирования нужно максимально сокращать, это же касается и его продолжительности. Несомненно, TestOps — шаг именно в эту сторону», — делится Евгений Сабиров, QA Chapter Lead в Точке.

«В наших текущих реалиях неизбежно сочетание ручных и автоматических тестов. Автотесты у нас различные, часть созданы в инструментах тестирования, часть — написаны кодом. Для кросс-платформенного тестирования мы используем Selenoid. Активно используем JMeter, причем как для нагрузочного тестирования, так и для ряда других задач, например, для тестирования API. Для организации и поддержки TestOps с некоторого времени важное место занимает Allure TestOps», — подчеркнул Евгений.