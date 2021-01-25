Точка и United Investors проинвестируют 150 миллионов рублей в стартапы

Банк Точка и клуб инвесторов United Investors устраивают «Точка Pitch Day». В проекте могут принять участие технологические стартапы и взрослые компании, которые создают продукт с уникальным ИТ-решением. Например, могут участвовать компании из сфер Saas для бизнеса, AI и ML сервисы с большими данными, FinTech, AdTech и MarTech.

Победителям предлагают инвестиции до 150 млн рублей, доступ к 400 тысячам потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса. Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 26 февраля 2021 и отправить презентацию о продукте на 8–10 слайдов. Из всех проектов выберут те, которые попадут на сам Pitch Day — он пройдет 19 марта. На нём у каждого участника будет 10 минут на презентацию продукта и 15 минут на вопросы.

«Мы ищем бизнесы, которые так же, как и мы, стараются сделать жизнь предпринимателя проще. Именно поэтому мы ищем схожие по духу компании, чтобы усилить друг друга», — отметил сооснователь Точки.

В жюри будут сооснователи Точки: Борис Дьяконов, Эдуард Пантелеев, Яна Ганник, Мария Швецова. А также основатели United Investors: Аркадий Морейнис, Александр Горный и Алексей Черняк.