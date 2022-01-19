Предприниматели смогут вернуть комиссию за перевод по СБП

Российские предприниматели смогут вернуть стоимость комиссии за перевод по системе быстрых платежей (СБП). Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Такой способ приёма оплаты от клиентов более выгоден для бизнесменов по сравнению, например, с использованием торгового эквайринга.

Правительство РФ в июле 2021 года запустила акцию по возврату комиссии за перевод по СБП. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 31 декабря того же года, но, акция оказалась популярна среди предпринимателей, поэтому её решили продлить до 31 декабря 2022 года.

Работает это так:

- в первую неделю каждого нового месяца банк, подключённый к СБП, будет передавать в Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии;

- в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступят в банк;

- после этого в течение пяти дней банк должен перечислить их предпринимателям.

Мы писали статью, как работает система быстрых платежей и чем она может быть выгодна бизнесу.