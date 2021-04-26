Итоги Pitch Day: Точка и United Investors выбрали пять технологичных стартапов

Банк Точка и клуб инвесторов United Investors провели первый Точка Pitch Day — мероприятие для стартапов и взрослых компаний, которое помогает им становиться масштабнее, привлекать инвестиции и новых клиентов. В финал вышли 12 проектов: диалоговый поиск для интернет-ритейла AnyQuery, сервис управленческого учёта Финолог, B2B2C-сервис доставки «последней мили» Чекбокс и другие проекты в разных технологических отраслях. Компании получат финансирование, экспертизу от ведущих специалистов Точки и United Investors, а также возможность тестирования продукта на клиентах банка.

Основная аудитория Pitch Day — технологические стартапы и уже состоявшиеся компании, которые заинтересованы в масштабировании своего бизнеса, и в том, чтобы сделать жизнь других предпринимателей лучше. К участию были приглашены компании с готовым продуктом на основе IT-решения, которое меняет привычный пользовательский опыт в сферах: B2B SaaS-сервисы, AI и ML-сервисы с большими данными, FinTech, AdTech и MarTech.

В состав жюри вошли основатели и представители Точки, а также основатели клуба инвесторов United Investors.

Свыше 450 компаний подали заявку на участие в Pitch Day: около 40 проектов прошли отборочный тур и вошли в шорт-лист, 12 участников шорт-листа получили возможность презентовать свои проекты членам жюри. По итогам Точка Pitch Day были отобраны 5 наиболее перспективных проектов, которые вскоре перейдут в стадию пилота. Точка и один из проектов находятся на этапе переговоров по потенциальной сделке, а с остальными обсуждаются варианты партнёрства. После прохождения пилотной стадии лучшим проектам будут предложены инвестиции объёмом до 150 млн рублей, доступ к 400 000 потенциальных клиентов и экспертная оценка бизнеса.

«Первый Pitch Day Точки поможет участникам протестировать сложные гипотезы и реализовать самые амбициозные идеи. Мы выбрали проекты, с которыми уходим в пилот. По результатам пилотов будет принято решение об инвестициях в проекты», — рассказала Анна Цукерман, руководитель направления M&A в Точке.