Точка представила оплату по QR-коду в терминале, обновлённое приложение и новый функционал кадрового учёта

Банк Точка презентовал результаты 6-недельного спринта на Большом Демо. Клиентам представили обновлённое приложение «Точка Х», новый функционал кадрового учёта и возможность оплачивать по QR-коду в терминале.

Теперь клиенты Точки могут принимать оплату по QR в терминале. Для оплаты покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить операцию в приложении своего банка. Продавцу необходимо ввести сумму расчёта в терминале и выбрать Систему быстрых платежей в качестве способа оплаты. Если возможности произвести платёж по QR-коду у покупателя нет, можно принять платёж по карте.

«Комиссия за оплату по QR в три–четыре раза ниже, чем у эквайринга, и не превышает 0,7%. Как подсчитали в Точке, каждые принятые по QR 100 тысяч рублей экономят до 1,5 тысяч рублей для предпринимателя. Система быстрых платежей активно развивается, поэтому всё больше покупателей смогут расплачиваться через QR-коды», — поясняется в релизе.

Другая новость — обновление «Точки X». Там появились меню быстрых действий, валютные операции и онлайн-бухгалтерия. В Точке проанализировали, какими функциями клиенты пользуются чаще всего, и добавили их в меню быстрых действий. К другим функциям можно перейти в любой момент. Кроме того, теперь, чтобы купить или продать валюту, достаточно сделать обычный перевод между своими счетами. Также на всех платформах «Точки X» стала доступна онлайн-бухгалтерия: можно получать напоминания о сроках уплаты налогов, страховых взносов и сдачи отчётности, а также работать с другими важными задачами.

В числе прочего клиентам стал доступен обновлённый сервис кадрового учёта. Он подходит как ИП, так и компаниям и полностью заменяет бухгалтера на кадровом учёте. Постоянно контролировать работу сервиса не нужно. Компания или ИП один раз заводят сотрудников в систему, устанавливают им оклад и день выплат, после чего Точка формирует платежи и напоминает о днях заработной платы.