Точка купила IT-компанию digitalkassa

АО «Точка» стало владельцем 100% IT-компании digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО. Этот инструмент позволяет предпринимателям экономить время и деньги на обслуживании при приёме платежей.

Облачная касса для бизнеса позволяет автоматизировать процессы формирования чеков для всех видов продаж и способов оплат. Она помогает соблюдать требования законодательства (включая 54-ФЗ), которые касаются обязательного учета и отчетности по кассовым операциям. Услугами digitalkassa пользуется более 1000 клиентов из различных отраслей.

С помощью сервиса от digitalkassa предприниматели смогут заказать облачную кассу под ключ, без подбора и интеграции различных дополнений (платежные системы, сервисы рассрочек, CMS и SaaS платформы для создания сайтов), так как они уже предустановлены.

В результате сделки клиенты Точки получат дополнительный сервис, интегрированный в набор продуктов бесшовного приёма платежей. Сейчас в него входят такие сервисы, как торговый и интернет-эквайринги, оплаты по QR-кодам, сервисы «Точка Чеки»* и «Точка Kleek**.

Андрей Завадских, СЕО Точки:

«Мы продолжаем инвестировать в молодые IT-компании, которые выпускают на рынок уникальные продукты и предложения для бизнеса. С командой digitalkassa мы познакомились на нашем pitch day, который регулярно проводит Точка. Там же стало понятно, что сервис, который они развивают, может стать частью нашей экосистемы. Команда компании разделяет и ценности Точки в части отношения к клиентам и уровню сервиса. Для нас это особенно важно и является одним из ключевых моментов».

Владислав Дусманов, СЕО digitalkassa:

«Главная миссия нашей компании — оптимизация бизнес-процессов. Это особенно актуально в свете высокой стоимости закупки и содержания кассового оборудования с учетом современных законодательных требований.

Мы предлагаем аренду облачные кассы, которые полностью соответствует актуальным нормативам, что позволяет клиентам сократить затраты и избежать ненужных сложностей. Наша команда предоставляет поддержку 24/7, гарантируя оперативное решение любых вопросов. С присоединением к команде Точки, наши клиенты могут рассчитывать на запуск новых совместных продуктов, которые повысят эффективность, надежность и доступность кассовых услуг».

Представитель направления «Электронный бизнес»:

«Компания digitalkassa совсем молодая, стартап, она вышла на рынок только в прошлом году. Мы, как опытные игроки, видим в них большой потенциал, поэтому и приняли решение помочь им инвестициями и экспертизой.

Точка всегда была и остается открытой к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми участниками рынка на благо предпринимательского сообщества. Несмотря на вхождение Компании в периметр Точки, команда digitalkassa продолжит развитие отношений с текущими клиентами и партнерами».

В октябре Точка провела ещё одну сделку по покупке сервиса 24AI. Вместе с сервисом в Точку перешла и команда его разработчиков с опытом работы создания и внедрения ИИ. В 2023 году Точка купила стартап EcomCom. Он стал частью сервиса для селлеров «Точка Маркетплейсы», которые позволяет управлять сразу несколькими онлайн-магазинами из одного окна.

* «Точка Клик» — сервис для оплаты счетов и чаевых. Он делает процесс приема оплаты выгодным для предпринимателей. Единый QR-код позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв. В среднем комиссия составляет 0,25 %, что является ниже рыночной ставки.

** «Точка Чеки» — сервис позволяет отправлять чеки покупателям в соответствии с требованиями 54-ФЗ без необходимости использования облачной онлайн-кассы. Он помогает предпринимателям принимать оплату в интернете и формировать электронные чеки.