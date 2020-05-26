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26.05.2020

Всё наоборот: Точка платит клиентам за обслуживание

Банк для предпринимателей и предприятий Точка поддерживает предпринимателей всеми способами. Вместо того чтобы увеличить стоимость обслуживания на фоне сложной экономической ситуации, Точка не только отменила плату, но и решила сама выплачивать клиентам стоимость тарифа. 

В акции участвуют все клиенты, которые откроют счёт до 30 июня на тарифах «Начало» или «Развитие» и проведут любую операцию по счёту в течение месяца. Если исходящий оборот будет 1 000 000 ₽ в месяц и более, Точка отменит комиссию за тариф и будет начислять по 700 рублей. И так все 3 первые месяца обслуживания.

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Всё наоборот: Точка платит клиентам за обслуживание — Банк Точка