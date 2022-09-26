Точка провела большой ребрендинг

Впервые с момента открытия Точка провела масштабный ребрендинг: поменяла шрифт, цвет и визуальный язык.

В 2015 году Точка появилась как онлайн-банк для малого бизнеса, и работала, по большей части, с индивидуальными предпринимателями. Со временем банк стал расширяться и работать не только с ИП, но и с крупными компаниями. Появились полезные сервисы, которые облегчают жизнь предпринимателей и помогают сделать многие бизнес-процессы удобнее. Среди таких сервисов, например, онлайн-бухгалтерия, тендерное сопровождение и помощь в продажах на маркетплейсах. Банк превратился в целую экосистему сервисов для бизнеса, а количество предпринимателей, которые обслуживаются в Точке, превысило полмиллиона.

Яна Ганник, сооснователь Точки:

«Сейчас Точка закрывает весь жизненный цикл потребностей бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования. Так мы почувствовали, что наш визуальный стиль перестал отражать то, что мы делаем, и затеяли ребрендинг».

Новые визуальные и смысловые элементы подчёркивают переход Точки от банка для предпринимателей к экосистеме сервисов для бизнеса. Знаменитое акварельное пятно, сочетающее голубой и розовый цвет, заменили на бельгийские комиксы. Они реалистичны, но позволяют рассказывать о мире деятельных мечтателей.

Изменилась и цветовая палитра: она сместилась в сторону цветов, которые сложно встретить в окружающем мире. Глубокие цвета и их градации создают вымышленное цветовое пространство. А главный цвет Точки стал фиолетовым после смешения розового и голубого.

Появился и новый шрифт: теперь с классическим строгим шрифтом контрастирует рукописный. Создавая его, дизайнеры вдохновлялись образом деятельного мечтателя, который, увлекаясь новыми идеями, делает записки на салфетках. А соавтором этого шрифта стала Ирина Злодеева — сотрудница Точки. Дизайнеры выбрали её почерк из сотни других вариантов.

Полноценный «переезд» на новый стиль может занять несколько месяцев — это длительный и сложный процесс. Но Точка уже определилась, какие носители и продукты будут оформлены по-новому: в первую очередь, это ключевые страницы сайта, пластиковые карты, баннеры и презентации.