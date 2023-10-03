Точка запустила платёжные стикеры для предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий Точка расширил ассортимент платёжных инструментов, доступных для клиентов. Теперь предприниматели могут оплачивать покупки смартфоном, как это было возможно с Apple Pay или Google Pay.

Платёжный стикер представляет собой наклейку со встроенным в неё NFC-чипом. Беспроводная технология NFC позволяет совместимым устройствам на небольшом расстоянии обмениваться данными и получать информацию в одно касание в режиме чтения или записи.

«Стикер — это третий инструмент в линейке платёжных аксессуаров Точки. Клиенты банка могут также пользоваться привычными пластиковыми картами и платёжным кольцом с опцией бесконтактной оплаты.

Платёжные стикеры подходят как для владельцев смартфонов на платформе iOS, так и на Android, так как работа Apple Pay и Google Pay в России ограничена. Стикер же позволяет оплачивать покупки в магазинах и ресторанах, просто приложив телефон к терминалу», — поясняет лидер направления «Карты» в Точке Денис Прокопович.

Платёжные стикеры Точки доступны в трёх дизайнах в фирменном стиле компании.

В отличие от карт, на стикерах нет реквизитов – номера платежного инструмента, срока действия и CVV-кода. Эта информация находится в мобильном приложении банка.

Платёжные стикеры работают на собственной банковской лицензии Точки.