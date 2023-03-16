Точка стала одной из первых компаний в России, которые автоматизировали документооборот с ФНС

Точка — одна из первых среди российских компаний, которые автоматизировала процесс документооборота с Федеральной налоговой службой. У Точки появилась машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности, который позволяет отправлять декларацию и другие документы в ФНС без использования электронной подписи клиента. Цифровая подпись понадобится только один раз, чтобы подписать машиночитаемую доверенность.

«Основное преимущество МЧД в том, что она значительно упрощает жизнь предпринимателя. Получив согласие от клиента на прямое взаимодействие с ФНС России, мы экономим его бесценное время, которое ему пришлось бы потратить на оформление и передачу документов. Кроме того, с машиночитаемой доверенности клиент сможет подписывать документы с помощью смс-кода», — объясняет руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» в Точке Александр Лебедев.

Машиночитаемая доверенность — это опция, которая также поможет предпринимателям, работающим из-за рубежа, избежать блокировки счёта из-за несдачи декларации в установленные сроки.

Сейчас для взаимодействия с налоговой предпринимателю необходима КЭП, которую можно получить только находясь в России. В случае, если срок действия КЭП закончится, то клиент не сможет подписать и сдать декларацию вовремя. Счёт бизнеса из-за этого могут заблокировать. С МЧД такая ситуация невозможна, потому что компания использует свою подпись и страхует предпринимателя от блокировки счёта и других возможных проблем.