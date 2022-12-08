Точка и Либо/Либо выпустили подкаст «Конкуренты»

Банк Точка и студия подкастов Либо/Либо выпустили первый сезон подкаста «Конкуренты». Ведущие — предпринимательница Лиза Крамер и Дарья Боровикова, коуч холакратии, ответственная за быстрые изменения в Точке, — обсудили, чему бизнес может научиться на историях противостояний крупных корпораций. В борьбе за клиентов компании бывают готовы сорвать запуск продукта, украсть инфоповод и даже шантажировать акционеров. Но часто это даёт обратный результат.

В первом эпизоде ведущие исследовали методы борьбы двух гигантов индустрии такси — Uber и Lyft. Крупные компании не ограничились честной конкуренцией — вместо этого они переманивали водителей друг у друга, отменяли заказы конкурента, и воровали инфоповоды. Ведущие предложили слушателям сделать выводы из чужих ошибок, чтобы понять, какие методы могут помочь в развитии компании, а какие — утянуть её на дно.

В других выпусках подкаста можно будет услышать новых участников. Например, в выпуске о гонке за освоение частного космоса между SpaceX и BlueOrigin появится Олег Мансуров — основатель и генеральный директор Success Rockets. В других эпизодах ведущие обсудят истории Netflix vs Blockbuster, Nespresso vs Ethical Coffee Company, Starbucks vs Dunkin' Donuts, McDonalds vs Burger King, Nike vs Reebok. Первый эпизод сезона уже доступен везде, где вы слушаете подкасты.