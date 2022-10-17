Треть представителей МСП берут взаймы у знакомых, чтобы закупить товар

Специалисты Точки провели исследование и выяснили, что 72,3% представителей МСП продают товары с отсрочкой платежа от покупателей. Из-за этого у них возникают кассовые разрывы и, чтобы не останавливать бизнес-процессы, 44,1% опрошенных берут займы. 30,8% предпочитают овердрафты, а 27,5% берут деньги взаймы у друзей, коллег или контрагентов.

В среднем, сумма займа варьируется от 1 до 3 миллионов рублей, а срок — от 30 до 90 дней. Именно на такой период обычно откладывается постоплата от покупателя. Привлечение заёмных средств позволяет предпринимателям продолжать плановые закупки и вовремя расплачиваться с контрагентами.

Интерес к таким займам и овердрафтам может возникать из-за проблем с получением кредитов. Оказывается, только 30% опрошенных не сталкиваются со сложностями при привлечении дополнительных денег. Дело в том, что кредиты для МСП стоят дороже, чем для остального бизнеса, а одобрение получает всего 9% потенциальных заёмщиков.

Мария Захарова, лидер продукта Точка Коммерческое Финансирование:

— Наше исследование подтвердило официальную статистику, которая неутешительна: малому и среднему бизнесу непросто получить дополнительное финансирование на покрытие кассовых разрывов. Мы ожидаем, что в ближайшее время заёмные деньги для малого и среднего предпринимательства станут доступнее за счёт того, что банковский рынок адаптируется к запросу таких клиентов.