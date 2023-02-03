API PRO
для автоматизации
выплат
Проводите массовые выплаты
Формируйте реестры с платежами по реквизитам в адрес физлиц, ИП, ООО
Интегрируйте Точку в свои сервисы
Работайте с банком из CRM, ERP и других программ
Отслеживайте статусы платежей
Контролируйте входящие и исходящие операции
Работайте с деньгами без пауз
API PRO обрабатывает сотни запросов в секунду
Пользуйтесь
банком в своей
системе
Экономьте время
Создавайте реестры в своей программе и подписывайте электронной подписью без перехода в банк и смс-кода
Снижайте риск
ошибок
Точка и ваши приложения обменяются данными автоматически — добавлять их вручную не нужно
Проводите расчёты
вовремя
Расчёты с другими банками проходят с 1:10 до 19:50 по Москве и круглосуточно между клиентами Точки
Экономьте время
Создавайте реестры в своей
программе и подписывайте
электронной подписью без перехода
в банк и смс-кода
программе и подписывайте
электронной подписью без перехода
в банк и смс-кода
Снижайте риск ошибок
Точка и ваши приложения
обменяются данными автоматически
— добавлять их вручную не нужно
обменяются данными автоматически
— добавлять их вручную не нужно
Проводите расчёты
вовремя
Расчёты с другими банками
проходят с 1:10 до 19:50 по Москве
и круглосуточно между
клиентами Точки
проходят с 1:10 до 19:50 по Москве
и круглосуточно между
клиентами Точки
Экономьте время
Создавайте реестры в своей
программе и подписывайте
электронной подписью
без перехода в банк и смс-кода
программе и подписывайте
электронной подписью
без перехода в банк и смс-кода
Снижайте риск ошибок
Точка и ваши приложения
обменяются данными автоматически
— добавлять их вручную не нужно
обменяются данными автоматически
— добавлять их вручную не нужно
Проводите расчёты вовремя
Расчёты с другими банками
проходят с 1:10 до 19:50 по Москве
и круглосуточно между
клиентами Точки
проходят с 1:10 до 19:50 по Москве
и круглосуточно между
клиентами Точки
Возможности
API PRO
Подписание
и отправка платежей
Подписывайте платежи
электронной подписью
в неограниченном количестве
электронной подписью
в неограниченном количестве
Статусы платежей
Отправляйте запросы и получайте статусы по всем платежам не выходя из системы
Получение выписок
Запрашивайте сколько угодно
выписок в любое удобное время
выписок в любое удобное время
Остаток по счёту
Следите за остатком, чтобы всегда быть в курсе финансов компании
Как подключить API PRO
Интегрируйте банк в свою компанию
1
Оставьте заявку
Свяжемся с вами и обсудим,
что вам нужно. А ещё
обязательно расскажем
про условия подключения.
2
Проверьте требования к подписи
Работаем с алгоритмами
шифрования ключей
по ГОСТу и RSA
3
Протестируйте систему
Вы можете проверить,
как работает интеграция API
в систему вашей компании,
а уже потом подключить