Поиск

API PRO
для автоматизации
выплат

Расчетный счет для ИП и ООО

Проводите массовые выплаты

Формируйте реестры с платежами по реквизитам в адрес физлиц, ИП, ООО

Интегрируйте Точку в свои сервисы

Работайте с банком из CRM, ERP и других программ

Отслеживайте статусы платежей

Контролируйте входящие и исходящие операции

Работайте с деньгами без пауз

API PRO обрабатывает сотни запросов в секунду

Пользуйтесь
банком в своей
системе

Экономьте время
Создавайте реестры в своей программе и подписывайте электронной подписью без перехода в банк и смс-кода
Снижайте риск
ошибок
Точка и ваши приложения обменяются данными автоматически — добавлять их вручную не нужно
Проводите расчёты
вовремя
Расчёты с другими банками проходят с 1:10 до 19:50 по Москве и круглосуточно между клиентами Точки
Экономьте время
Создавайте реестры в своей
программе и подписывайте
электронной подписью без перехода
в банк и смс-кода
Снижайте риск ошибок
Точка и ваши приложения
обменяются данными автоматически
— добавлять их вручную не нужно
Проводите расчёты
вовремя
Расчёты с другими банками
проходят с 1:10 до 19:50 по Москве
и круглосуточно между
клиентами Точки
Экономьте время
Создавайте реестры в своей
программе и подписывайте
электронной подписью
без перехода в банк и смс-кода
Снижайте риск ошибок
Точка и ваши приложения
обменяются данными автоматически
— добавлять их вручную не нужно
Проводите расчёты вовремя
Расчёты с другими банками
проходят с 1:10 до 19:50 по Москве
и круглосуточно между
клиентами Точки

Возможности
API PRO

Подписание
и отправка платежей
Подписывайте платежи
электронной подписью
в неограниченном количестве
Бухгалтерское обслуживание онлайн
Статусы платежей
Отправляйте запросы и получайте статусы по всем платежам не выходя из системы
Онлайн-бухгалтерия для ИП
Получение выписок
Запрашивайте сколько угодно
выписок в любое удобное время
Бухгалтерское обслуживание онлайн
Остаток по счёту
Следите за остатком, чтобы всегда быть в курсе финансов компании
Онлайн-бухгалтерия для ИП

Как подключить API PRO

Интегрируйте банк в свою компанию

1
Оставьте заявку

Свяжемся с вами и обсудим,
что вам нужно. А ещё
обязательно расскажем
про условия подключения.

2
Проверьте требования к подписи

Работаем с алгоритмами
шифрования ключей
по ГОСТу и RSA

3
Протестируйте систему

Вы можете проверить,
как работает интеграция API
в систему вашей компании,
а уже потом подключить

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Расширенное API для автоматизации процессов - банк Точка