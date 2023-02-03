За что именно начисляются баллы?

Баллы за уплату налогов начисляются за налоговые платежи с КБК ЕНП 18201061201010000510. За штрафы и пени баллы не начисляются.

Баллы можно получить при уплате налогов через платную версию Онлайн-бухгалтерию Точка Банка или бесплатный сервис «Фонды». Если тарифом Онлайн-бухгалтерии предусмотрена Копилка на налоги, нужно подключить и её.

Баллы за входящие платежи с маркетплейсов начисляются за поступления от конкретных ИНН:

Wildberries:

— ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», ИНН 7721546864

— ООО «РВБ», ИНН 9714053621

OZON:

— ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», ИНН 7704217370

Яндекс Маркет:

— ООО «Яндекс», ИНН 7736207543

— OOO «ЯНДЕКС МАРКЕТ», ИНН 9704254424

Если в назначении поступления будет указано, что это не торговая выручка, а например, заём, перевозка, монтаж или ремонт, то баллы начислены не будут.

Баллы за оплату рекламы начисляются за покупки с МСС-кодом 7311.

Баллы за покупки по картам не начислим:

— За оплату покупок в казино и иных игорных заведениях, в том числе через интернет

— За операции, связанные с перечислением денег на клиринговые счета

— За внесение и снятие наличных денег через банкомат или кассу Банка-партнёра

— За пополнение электронных кошельков

— Если операция относится к сомнительным согласно внутренним документам Банка-партнёра и действующему законодательству Российской Федерации.

Полный список MCC-кодов покупок, за которые не начисляются баллы:

MCC 7995 — Транзакции по ставкам, пари, лотереи, фишки в казино

MCC 9754 — Игорные заведения, казино (Gambling-Horse, Dog Racing)

MCC 6211 — Услуги брокеров на рынке ценных бумаг (акции, облигации)

MCC 6529 — Дистанционные финансовые услуги

MCC 6530 — Удалённое пополнение счёта в финансовых институтах

MCC 6010 — Снятие наличных в кассе банка

MCC 6011 — Снятие наличных в банкомате

MCC 6050 — Квази-кэш: покупка валюты, дорожных чеков, пополнение счетов

MCC 6051 — Квази-кэш: пополнение кошельков, нефинансовые институты

MCC 6540 — Пополнение предоплаченных карт и электронных кошельков

MCC 4829 — Денежные переводы (Wire Transfer)

MCC 6538 — Переводы по номеру карты (P2P переводы)

MCC 6012, 6532, 6533, 4829, 6536, 6537, 6538 — P2P переводы и квази-кэш: покупка криптовалюты, лотерейных билетов, фишек в казино и так далее

MCC 6540, 6050, 6051 — Переводы на электронные кошельки: ЮMoney, WebMoney, WB Кошелёк и другие

MCC 4900 — Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ)

MCC 9211, 9311, 9222, 9223 — Залоги и облигации, уплата налогов на сайте налоговой, штрафы и пени, расходы на ведение дел и судебные издержки и алименты

MCC 9390, 9399 — Налоги, штрафы и пошлины, оплаченные через Госуслуги

MCC 9405 — Операции между правительственными учреждениями, отделами или агентствами