Как учитывать в бухгалтерии обмен баллов на рубли?

Если вы обменивали баллы программы лояльности на рубли, не забудьте учесть поступления в вашей бухгалтерии. Полученные рубли считаются премией, то есть безвозмездно полученным имуществом, которое относится к внереализационным доходам для налогообложения. Премия учитывается по-разному — в зависимости от системы налогообложения, которой вы пользуетесь.
Как отразить денежную премию в бухгалтерском учёте:
Дебет 51, Кт 76 Получена премия от АО «Точка» на расчётный счёт
Дебет 76, Кт 91.1 Отражена сумма премии в качестве внереализационного дохода
Как правильно отразить премию в налоговом учёте:
|Система налогообложения
|Влияние на налоги
|ОСН — общая система
налогообложения
|Индивидуальным предпринимателям не нужно платить НДФЛ за премию АО «Точка». Она подходит под условия п. 68 ст. 217 НК РФ — как общедоступная (публичная оферта) и длительная (не менее 30 дней) программа лояльности.
Если вы работаете как юридическое лицо, вам следует включить премию в доходы по ОСН: подп. 8 ст. 250 НК РФ. Мы начисляем и выплачиваем премию от АО «Точка» в один день, поэтому премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.
|УСН — упрощённая система
налогообложения
|Вам следует включить премию в доходы по УСН: п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17, подп. 8 ст. 250 НК РФ. Премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.
|АУСН — автоматизированная
упрощённая система налогообложения
|Вам следует включить премию в доходы по АУСН: ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, п.1 и 2 ст. 248 НК РФ, подп. 8 ст. 250 НК РФ. Премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.
|Патентная система налогообложения
|Вам следует включить премию в доходы по правилам той системы, которую вы совмещаете с патентом: ОСН или УСН. Мы начисляем и выплачиваем премию от АО «Точка» в один день, поэтому премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.
|Самозанятость
|Самозанятым гражданам не нужно платить НПД за премию АО «Точка». Она подходит под условия п. 68 ст. 217 НК РФ — как общедоступная (публичная оферта) и длительная (не менее 30 дней) программа лояльности.