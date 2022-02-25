Как учитывать в бухгалтерии обмен баллов на рубли?

Система налогообложения



Влияние на налоги

ОСН — общая система

налогообложения Индивидуальным предпринимателям не нужно платить НДФЛ за премию АО «Точка». Она подходит под условия п. 68 ст. 217 НК РФ — как общедоступная (публичная оферта) и длительная (не менее 30 дней) программа лояльности.

Если вы работаете как юридическое лицо, вам следует включить премию в доходы по ОСН: подп. 8 ст. 250 НК РФ. Мы начисляем и выплачиваем премию от АО «Точка» в один день, поэтому премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.





УСН — упрощённая система

налогообложения

Вам следует включить премию в доходы по УСН: п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17, подп. 8 ст. 250 НК РФ. Премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.





АУСН — автоматизированная

упрощённая система налогообложения

Вам следует включить премию в доходы по АУСН: ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, п.1 и 2 ст. 248 НК РФ, подп. 8 ст. 250 НК РФ. Премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.





Патентная система налогообложения Вам следует включить премию в доходы по правилам той системы, которую вы совмещаете с патентом: ОСН или УСН. Мы начисляем и выплачиваем премию от АО «Точка» в один день, поэтому премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.



