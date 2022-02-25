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Как учитывать в бухгалтерии обмен баллов на рубли?

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Если вы обменивали баллы программы лояльности на рубли, не забудьте учесть поступления в вашей бухгалтерии. Полученные рубли считаются премией, то есть безвозмездно полученным имуществом, которое относится к внереализационным доходам для налогообложения. Премия учитывается по-разному — в зависимости от системы налогообложения, которой вы пользуетесь. 

Как отразить денежную премию в бухгалтерском учёте: 

Дебет 51, Кт 76 Получена премия от АО «Точка» на расчётный счёт 

Дебет 76, Кт 91.1 Отражена сумма премии в качестве внереализационного дохода 

Как правильно отразить премию в налоговом учёте: 

Система налогообложения

Влияние на налоги 
ОСН — общая система
налогообложения		 Индивидуальным предпринимателям не нужно платить НДФЛ за премию АО «Точка». Она подходит под условия п. 68 ст. 217 НК РФ — как общедоступная (публичная оферта) и длительная (не менее 30 дней) программа лояльности.
Если вы работаете как юридическое лицо, вам следует включить премию в доходы по ОСН: подп. 8 ст. 250 НК РФ. Мы начисляем и выплачиваем премию от АО «Точка» в один день, поэтому премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.
УСН — упрощённая система
налогообложения
 Вам следует включить премию в доходы по УСН: п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17, подп. 8 ст. 250 НК РФ. Премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.

АУСН — автоматизированная
упрощённая система налогообложения
 		 Вам следует включить премию в доходы по АУСН: ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, п.1 и 2 ст. 248 НК РФ, подп. 8 ст. 250 НК РФ. Премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.

Патентная система налогообложения  Вам следует включить премию в доходы по правилам той системы, которую вы совмещаете с патентом: ОСН или УСН. Мы начисляем и выплачиваем премию от АО «Точка» в один день, поэтому премию нужно включить в доходы в день поступления денег на ваш расчётный счёт.

Самозанятость Самозанятым гражданам не нужно платить НПД за премию АО «Точка». Она подходит под условия п. 68 ст. 217 НК РФ — как общедоступная (публичная оферта) и длительная (не менее 30 дней) программа лояльности.
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