Поиск

Регистрация ИП в Новосибирске онлайн за 0 ₽

Проконсультируем на старте

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы онлайн

Поможем подписать и отправить в ФНС

Откроем расчётный счёт

Пользуйтесь сразу после регистрации

Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Регистрируйте ИП вместе с Точка Банк

Граждане РФ
Иностранные граждане
Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны только паспорт, ИНН и СНИЛС
  • Мы подготовим заявление по форме Р21001 и уведомление о применяемом режиме налогообложения
alt к картинкеalt к картинке
Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

alt к картинкеalt к картинке
Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

alt к картинкеalt к картинке
Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

alt к картинкеalt к картинке
Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны только РВП или ВНЖ, паспорт, ИНН, СНИЛС
  • Мы подготовим заявление по форме Р21001 и уведомление о применяемом режиме налогообложения
alt к картинкеalt к картинке
Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

alt к картинкеalt к картинке
Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать

Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт сразу после регистрации ИП

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Предложим сервисы для ИП

Для любого бизнеса
Для селлеров
Для строителей
Для грузоперевозчиков
Для розницы
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽
  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год
alt к картинке
ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
alt к картинке
Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк до 4% за траты в популярных категориях — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
Онлайн‑бухгалтерия с консультациями бухгалтеров

От 16 900 ₽ в год

  • Сервис рассчитает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета
  • Самостоятельно сформирует отчётность и подготовит к отправке в налоговую
Единый кабинет селлера

0 ₽ с тарифом «Стартовый»:

  • Отслеживайте динамику продаж и маржинальность
  • Получайте советы для роста прибыли от AI‑ассистента

ЭДО

Создавайте, подписывайте и отправляйте документы сразу в интернет‑банке

  • Получайте документы от Wildberries и Ozon
  • Настраивайте синхронизацию с 1С

Нейросеть для селлеров
  • Создавайте карточки товаров за пару минут без дизайнера. Первые 24 генерации — бесплатно.
  • Создавайте инфографику: доступны более 200 шаблонов.

Участие в тендерах и госзакупках
  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ
alt к картинке
Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽. 

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро.

Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД

Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими

Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Отзывы о регистрации ИП в Точка Банк

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии  очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

Частые вопросы

Как открыть ИП в Новосибирске?

Зарегистрировать ИП можно несколькими способами:

  • получить государственную регистрацию ИП в налоговой, лично посетив инспекцию по прописке;
  • прийти в МФЦ для регистрации бизнеса;
  • обратиться в фирмы, которые помогают открывать ИП;
  • подать заявление в электронном сервисе регистрации ИП;
  • воспользоваться услугой регистрации ИП в банках, открывающих ИП. Например в Точка Банке.

Вам также потребуется установить на свой смартфон приложение Sign.Me для Android или iOS. С его помощью вы отправите документы в налоговую.

Важно проверить версию операционной системы вашего смартфона: приложение работает только на iOS версии 13.0 и выше или Android версии 7.0 и выше.

С услугой регистрации ИП в Точка Банке вам не придётся стоять в очередях в разные кабинеты. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все необходимые для открытия ИП документы. Чтобы отправить их в налоговую, мы выпустим вам электронную подпись. При подаче документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.

Вы сможете отслеживать процесс открытия ИП в любое время в личном кабинете сервиса. А если у вас возникнет какой‑нибудь вопрос по процессу — наши специалисты круглосуточно помогают в чате. После регистрации ИП вам придёт смс‑сообщение от Точка Банка, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.

Какие документы нужны для открытия ИП?

Для регистрации ИП вам понадобятся документы:

  • заявление по форме № Р21001;
  • квитанция об оплате госпошлины за ИП;
  • копия паспорта;
  • для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно будет нужна копия разрешения на пребывание или вида на жительство;
  • для тех, кто не выберет общую систему налогообложения, понадобится заявление о переходе на выбранную систему: уведомление по форме № 26.2-1 для перехода на УСН или форме № 26.5-1 для перехода на патент. Для общей СНО такое заявление не нужно.

Сколько стоит открыть ИП под ключ?

Регистрация ИП может стоить по‑разному — зависит от того, через какой сервис вы решили открывать ИП. Также стоит учитывать государственную пошлину. Если вы лично приходите в налоговую, надо заплатить госпошлину за ИП — 800 рублей. Госпошлины не будет, если подавать документы в электронном виде.

Открыть ИП в банке тоже можно. В Точка Банке эта услуга бесплатная, а сразу после регистрации ИП мы откроем вам счёт — также бесплатно. Процесс регистрации пройдёт электронно: мы выпустим вам электронную подпись и с ней отправим документы в налоговую. Открыть ИП онлайн можно бесплатно, госпошлину за ИП платить не придётся. ИП, открытые через банк, ничем не отличаются от ИП, которые открыли через налоговую.

Сколько времени займёт регистрация ИП?

Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.

Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Как подобрать коды ОКВЭД?

ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в нём есть числовые коды для любой деятельности: их надо указать в заявлении на регистрацию ИП.

Если вы знаете, чем планируете заниматься, выбрать ОКВЭДы для ИП легко. Это можно сделать с помощью классификатора кодов ОКВЭД. Если регистрация в качестве ИП оформляется через Точка Банк, о них вообще не надо думать — мы поможем подобрать подходящие.

Как перейти на УСН при регистрации ИП?

Заявление о переходе на УСН можно подать одновременно с заявлением на регистрацию ИП. При открытии ИП через Точка Банка мы подготовим его для вас, если вы решите выбрать именно эту систему налогообложения. Вам останется подписать это заявление, и мы отправим его в налоговую вместе с другими документами для регистрации ИП.

Можно ли открыть ИП, если есть долги?

Быстро открыть ИП в 2026 году можно, даже если у вас есть долги в бюджет. Важно учесть пару нюансов:

  • индивидуальные предприниматели отвечают за свои долги личным имуществом: если вы когда-то не заплатили штраф за вождение, его могут списать с расчётного счёта;
  • новый счёт для ИП со старыми долгами открыть сложно — для начала нужно будет заплатить все долги своего ранее ликвидированного ИП и снять блокировку, если она была.

ИП, открытые при наличии долгов, работают также, как и другие ИП. Ограничений для них нет.

Для чего нужна встреча?

Встреча назначается для идентификации личности. Удаленная идентификация невозможна. Представитель проверит паспорт, поможет оформить электронную подпись и документы для регистрации ИП и открытия счёта.

Встречу можно назначить в любом удобном месте. Она займет 20–30 минут и доступна более чем в 200 населенных пунктах России.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка