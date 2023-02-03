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Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видео-продакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
Зарегистрировать ИП можно несколькими способами:
Вам также потребуется установить на свой смартфон приложение Sign.Me для Android или iOS. С его помощью вы отправите документы в налоговую.
Важно проверить версию операционной системы вашего смартфона: приложение работает только на iOS версии 13.0 и выше или Android версии 7.0 и выше.
С услугой регистрации ИП в Точка Банке вам не придётся стоять в очередях в разные кабинеты. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все необходимые для открытия ИП документы. Чтобы отправить их в налоговую, мы выпустим вам электронную подпись. При подаче документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.
Вы сможете отслеживать процесс открытия ИП в любое время в личном кабинете сервиса. А если у вас возникнет какой‑нибудь вопрос по процессу — наши специалисты круглосуточно помогают в чате. После регистрации ИП вам придёт смс‑сообщение от Точка Банка, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.
Для регистрации ИП вам понадобятся документы:
Регистрация ИП может стоить по‑разному — зависит от того, через какой сервис вы решили открывать ИП. Также стоит учитывать государственную пошлину. Если вы лично приходите в налоговую, надо заплатить госпошлину за ИП — 800 рублей. Госпошлины не будет, если подавать документы в электронном виде.
Открыть ИП в банке тоже можно. В Точка Банке эта услуга бесплатная, а сразу после регистрации ИП мы откроем вам счёт — также бесплатно. Процесс регистрации пройдёт электронно: мы выпустим вам электронную подпись и с ней отправим документы в налоговую. Открыть ИП онлайн можно бесплатно, госпошлину за ИП платить не придётся. ИП, открытые через банк, ничем не отличаются от ИП, которые открыли через налоговую.
Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.
Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в нём есть числовые коды для любой деятельности: их надо указать в заявлении на регистрацию ИП.
Если вы знаете, чем планируете заниматься, выбрать ОКВЭДы для ИП легко. Это можно сделать с помощью классификатора кодов ОКВЭД. Если регистрация в качестве ИП оформляется через Точка Банк, о них вообще не надо думать — мы поможем подобрать подходящие.
Заявление о переходе на УСН можно подать одновременно с заявлением на регистрацию ИП. При открытии ИП через Точка Банка мы подготовим его для вас, если вы решите выбрать именно эту систему налогообложения. Вам останется подписать это заявление, и мы отправим его в налоговую вместе с другими документами для регистрации ИП.
Быстро открыть ИП в 2026 году можно, даже если у вас есть долги в бюджет. Важно учесть пару нюансов:
ИП, открытые при наличии долгов, работают также, как и другие ИП. Ограничений для них нет.
Встреча назначается для идентификации личности. Удаленная идентификация невозможна. Представитель проверит паспорт, поможет оформить электронную подпись и документы для регистрации ИП и открытия счёта.
Встречу можно назначить в любом удобном месте. Она займет 20–30 минут и доступна более чем в 200 населенных пунктах России.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.