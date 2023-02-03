Тарифы на расчётный счёт для ООО

Прозрачные условия
Без звёздочек и скрытых комиссий
Платежи ИП и юрлицам
Без комиссии в любой банк
Чуткая поддержка
Без ботов и скриптов 24/7
Тариф «Начало» — когда бизнес развивается и вы регулярно проводите платежи
Тариф «Развитие» — когда обороты растут и нужно увеличить лимит на переводы, снятие и пополнение
Тариф «Корпоративный» подходит для организаций с оборотами от 60 000 000 ₽ в год или групп компаний до 5 участников, где хотя бы одна с такой выручкой.
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Сэкономим ваше время и деньги
ИП и юрлицам в любой банк
Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов
Рекомендуют Точка Банк
Уже с нами
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Живое общение вместо шаблонных ответов
Обращайтесь, когда удобно вам
Ценим ваше время, решаем вопросы быстро
Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, также учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.
При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
РКО — это расчётно‑кассовое обслуживание в банке. Это сервисы и услуги, которые банк предоставляет юрлицам, чтобы они могли заниматься бизнесом.
Без РКО вы не сможете легально проводить платежи, получать деньги от клиентов, платить налоги и выдавать зарплату.
Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе: регистрация ООО; — открытие расчётных и валютных счетов; — интернет‑банк и мобильное приложение; — базовый документооборот;— поддержка ВЭД и валютный контроль; — налоговые и бюджетные платежи; — email‑уведомления об операциях и пуш‑уведомления для устройств на Android.
Удобное дистанционное обслуживание, персональный подбор тарифа, поддержка 24/7 и сервисы для бизнеса, которые можно активировать при открытии счёта.