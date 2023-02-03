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Тарифы на расчётный счёт для ООО

АКЦИЯ
3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе «Развитие», если открыть счёт до 30 октября

Прозрачные условия

Без звёздочек и скрытых комиссий

Платежи ИП и юрлицам

Без комиссии в любой банк

Чуткая поддержка

Без ботов и скриптов 24/7

Варианты для бизнеса любого масштаба

Для стабильного роста

Тариф «Начало» — когда бизнес развивается и вы регулярно проводите платежи 

Для широких возможностей

Тариф «Развитие» — когда обороты растут и нужно увеличить лимит на переводы, снятие и пополнение

Для большого бизнеса

Тариф «Корпоративный» подходит для организаций с оборотами от 60 000 000 ₽ в год или групп компаний до 5 участников, где хотя бы одна с такой выручкой.

Тарифы на обслуживание расчётного счёта ООО

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание даже с мобильного

Рассчитать выгоду


Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

За один номер

Доставка документов на бумаге

Бесплатно

2 доставки по России

5 000 ₽

За границу

Как открыть счёт для ООО

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Платежи в неограниченном количестве

ИП и юрлицам в любой банк

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Нам доверяют

70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Поддержка, на которую можно положиться

Всегда рядом. Слышим и решаем, а не отписываемся.

Без ботов и скриптов

Живое общение вместо шаблонных ответов

На связи 24/7

Обращайтесь, когда удобно вам

Отвечаем в среднем за 3,5 минуты

Ценим ваше время, решаем вопросы быстро

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как выбрать тариф для ООО?

Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, также учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.

При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

Что такое РКО для ООО?

РКО — это расчётно‑кассовое обслуживание в банке. Это сервисы и услуги, которые банк предоставляет юрлицам, чтобы они могли заниматься бизнесом.

Без РКО вы не сможете легально проводить платежи, получать деньги от клиентов, платить налоги и выдавать зарплату. 

Какие услуги входят в РКО для ООО?

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе: регистрация ООО; — открытие расчётных и валютных счетов; — интернет‑банк и мобильное приложение; — базовый документооборот;— поддержка ВЭД и валютный контроль; — налоговые и бюджетные платежи; — email‑уведомления об операциях и пуш‑уведомления для устройств на Android.

В чём преимущество РКО для ООО в Точка Банк?

Удобное дистанционное обслуживание, персональный подбор тарифа, поддержка 24/7 и сервисы для бизнеса, которые можно активировать при открытии счёта. 

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Тарифы РКО для ООО | Стоимость расчетно кассового обслуживания для компаний в Точка Банк