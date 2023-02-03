Кредиты для ИП

Решение за 5 минут
Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН
Прозрачные условия
Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий
До 10 000 000 ₽
Рассчитаем сумму по оборотам вашего бизнеса
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Забирайте выручку с Ozon, WB и Яндекс Маркета, когда она вам нужна. Дешевле, чем у маркетплейсов.
Для того, чтобы взять кредит от Точка Банка или партнёров, нужно выбрать подходящую программу и подать заявку. Предварительно подготовьте документы, это поможет сберечь время.
В Точка Банке достаточно выписки по счёту. При кредитовании у партнёров могут понадобиться другие документы:
Если вы открыли ИП недавно, кредит могут не выдать. Лучше подавать заявку через 6–12 месяцев после регистрации. Это повысит шансы на получение займа.
Нет. ИП всегда получают кредитные средства на расчётный счёт. А вот тратить кредитные деньги можно в соответствии с конкретными условиями кредита или займа.
Вот распространённые цели:
Список обязательных документов меняется в зависимости от вида кредита. Вот что может понадобиться:
Для оформления кредитов под залог недвижимости ИП нужны дополнительные документы:
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.