Кредиты для ООО

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Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
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В Точка Банке можно оформить разовый кредит. Вы получаете всю сумму кредита сразу, одним переводом.
Погашение происходит по графику, чаще всего равными платежами раз в месяц, что обеспечивает предсказуемую нагрузку на бюджет.
Самый важный критерий — срок работы компании. В Точка Банк можно получить финансирование уже через 3 месяца после регистрации бизнеса (в других банках часто от 6 месяцев).Мы также обращаем внимание на стабильность оборотов и общее финансовое состояние компании, а ещё на то, чтобы не было просрочек по прошлым кредитам.
Срок зависит от программы: краткосрочные кредиты для малого бизнеса могут быть на несколько месяцев, инвестиционные — до пяти лет и более. Чем дольше срок, тем внимательнее банк изучает финансовые показатели и планы развития предприятия.
Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, для принятия решения потребуется несколько вещей. Нужно авторизоваться через Госуслуги как собственник бизнеса, загрузить фото паспорта учредителя ООО или собственника ИП и передать данные об оборотах.
Это можно сделать двумя способами: либо приложить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt, либо подключить автоматическую выгрузку прямо в заявке, авторизовавшись в своём банке.
Сначала определите, на что именно нужны деньги и как быстро вы сможете их вернуть. Сравните программы разных банков: ставки, срок, сумму, условия досрочного погашения.
Для оборотных нужд подойдут короткие займы или овердрафт, для масштабных проектов — инвестиционные кредиты с более длинным сроком.
Выгодный вариант тот, где условия соответствуют задачам вашей организации и не создают лишней нагрузки на бюджет.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.