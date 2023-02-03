Кредиты для ООО

Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, для принятия решения потребуется несколько вещей. Нужно авторизоваться через Госуслуги как собственник бизнеса, загрузить фото паспорта учредителя ООО или собственника ИП и передать данные об оборотах.

Это можно сделать двумя способами: либо приложить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt, либо подключить автоматическую выгрузку прямо в заявке, авторизовавшись в своём банке.