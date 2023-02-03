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Кредиты для ООО

Кредит до 10 000 000 ₽ для ООО. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только директор ООО

Как получить кредит для ООО

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Ускорим выплаты от маркетплейсов

Забирайте выручку с Ozon, WB и Яндекс Маркета, когда она вам нужна. Дешевле, чем у маркетплейсов.

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Частые вопросы

Какие виды кредитов доступны для ООО?

В Точка Банке можно оформить разовый кредит. Вы получаете всю сумму кредита сразу, одним переводом.

Погашение происходит по графику, чаще всего равными платежами раз в месяц, что обеспечивает предсказуемую нагрузку на бюджет.

Какие требования предъявляются к ООО для получения кредита?

Самый важный  критерий — срок работы компании. В Точка Банк можно получить финансирование уже через 3 месяца после регистрации бизнеса (в других банках часто от 6 месяцев).Мы также обращаем внимание на стабильность оборотов и общее финансовое состояние компании, а ещё на то, чтобы не было просрочек по прошлым кредитам.

Какой максимальный срок кредитования для ООО?

Срок зависит от программы: краткосрочные кредиты для малого бизнеса могут быть на несколько месяцев, инвестиционные — до пяти лет и более. Чем дольше срок, тем внимательнее банк изучает финансовые показатели и планы развития предприятия.

Какие документы необходимы для получения кредита ООО?

Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, для принятия решения потребуется несколько вещей. Нужно авторизоваться через Госуслуги как собственник бизнеса, загрузить фото паспорта учредителя ООО или собственника ИП и передать данные об оборотах. 

Это можно сделать двумя способами: либо приложить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt, либо подключить автоматическую выгрузку прямо в заявке, авторизовавшись в своём банке.

Как выбрать подходящий кредит для ООО?

Сначала определите, на что именно нужны деньги и как быстро вы сможете их вернуть. Сравните программы разных банков: ставки, срок, сумму, условия досрочного погашения. 

Для оборотных нужд подойдут короткие займы или овердрафт, для масштабных проектов — инвестиционные кредиты с более длинным сроком. 

Выгодный вариант тот, где условия соответствуют задачам вашей организации и не создают лишней нагрузки на бюджет.

В каких регионах можно оформить кредит для бизнеса?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для ООО по выгодной ставке, оформить кредиты на организацию – Точка Банк