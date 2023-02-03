Поиск
  1. tochka.com
  2. Кредиты для бизнеса
  3. Кредит для бизнеса без залога

Кредиты без залога для бизнеса

Кредит до 10 000 000 ₽ для бизнеса без залога. Рассчитаем условия для бизнеса без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Как получить кредит для бизнеса без залога

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредит без залога для бизнеса?

Кредит без залога — это способ получить деньги для компании или ИП без передачи в обеспечение недвижимости, транспорта или оборудования. Решение банк принимает, оценивая обороты и устойчивость бизнеса, а не имущество. Такой вариант удобен, если нужны средства быстро: на развитие, закупку товаров, маркетинг или покрытие сезонных расходов. 

В Точка Банк можно оформить кредит без залога, сократив бумажную работу и получив решение в короткие сроки.

Какие требования предъявляются к заёмщикам?

Точка Банк даёт кредит без залога уже через 3 месяца после старта бизнеса — быстрее, чем во многих банках. Нужно, чтобы бизнес был активным, с нормальными оборотами и без сложностей вроде ликвидации или банкротства. 

Если у вас есть счёт в Точке, всё ещё проще: мы видим ваши обороты и можем принять решение быстрее.

Какой максимальный размер кредита можно получить без залога?

Сумма зависит от оборота компании, кредитной истории и срока ведения бизнеса. В среднем банки выдают без залога от 50 тысяч до 5–30 миллионов рублей. Чем стабильнее доходы и выше обороты, тем больше можно получить.

Как долго длится процесс одобрения кредита?

Если все документы в порядке, решение можно получить за 1–5 рабочих дня. В некоторых банках есть экспресс‑одобрение — заявка рассматривается в день обращения, а деньги зачисляют в течение суток.

Другие предложения

Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Кредит для бизнеса без залога и поручителей – Точка Банк