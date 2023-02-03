Кредиты без залога для бизнеса

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Кредит без залога — это способ получить деньги для компании или ИП без передачи в обеспечение недвижимости, транспорта или оборудования. Решение банк принимает, оценивая обороты и устойчивость бизнеса, а не имущество. Такой вариант удобен, если нужны средства быстро: на развитие, закупку товаров, маркетинг или покрытие сезонных расходов.
В Точка Банк можно оформить кредит без залога, сократив бумажную работу и получив решение в короткие сроки.
Точка Банк даёт кредит без залога уже через 3 месяца после старта бизнеса — быстрее, чем во многих банках. Нужно, чтобы бизнес был активным, с нормальными оборотами и без сложностей вроде ликвидации или банкротства.
Если у вас есть счёт в Точке, всё ещё проще: мы видим ваши обороты и можем принять решение быстрее.
Сумма зависит от оборота компании, кредитной истории и срока ведения бизнеса. В среднем банки выдают без залога от 50 тысяч до 5–30 миллионов рублей. Чем стабильнее доходы и выше обороты, тем больше можно получить.
Если все документы в порядке, решение можно получить за 1–5 рабочих дня. В некоторых банках есть экспресс‑одобрение — заявка рассматривается в день обращения, а деньги зачисляют в течение суток.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.