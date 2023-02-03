Кредиты без залога для бизнеса

Кредит без залога — это способ получить деньги для компании или ИП без передачи в обеспечение недвижимости, транспорта или оборудования. Решение банк принимает, оценивая обороты и устойчивость бизнеса, а не имущество. Такой вариант удобен, если нужны средства быстро: на развитие, закупку товаров, маркетинг или покрытие сезонных расходов.

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