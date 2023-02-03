Кредит на развитие бизнеса — классический кредит, который можно потратить на бизнес‑цели. Например, купить дорогое оборудование для расширения производства или оплатить аренду нового помещения.

Взять кредит на развитие бизнеса можно в Точке или у партнёров. Есть разные варианты, например: экспресс‑кредит, возобновляемая линия или займ под залог.