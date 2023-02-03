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Кредит на развитие бизнеса

Кредит до 10 000 000 ₽ на развитие бизнеса. Рассчитаем условия для бизнеса без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит на развитие бизнеса

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредит на развитие бизнеса и как его получить?

Кредит на развитие бизнеса — классический кредит, который можно потратить на бизнес‑цели. Например, купить дорогое оборудование для расширения производства или оплатить аренду нового помещения.

Взять кредит на развитие бизнеса можно в Точке или у партнёров. Есть разные варианты, например: экспресс‑кредит, возобновляемая линия или займ под залог.

Каковы условия предоставления кредита для развития бизнеса?

Условия кредита зависят от выбранного банка. Если вы решили оформить кредит в Точке, это можно сделать на таких условиях:

  • срок от 6 до 48 месяцев;
  • ставка от 25%;
  • сумма от 100 000 до 10 млн ₽;
  • без комиссий за выдачу и страховок.

Всё оформление пройдёт онлайн. Когда вы подпишете документы, деньги придут на счёт в Точке.

Важно платить по графику: долг, проценты и возможные комиссии списываются автоматически.

Какие документы нужны для получения кредита юридическому лицу на развитие бизнеса?

Перечень документов может отличаться в зависимости от банка. Вот что нужно для получения кредита на развитие бизнеса в Точке:

  • Устав ООО;
  • учредительный договор;
  • документы, подтверждающие постановку на налоговый учёт;
  • данные об учредителях, директоре и главном бухгалтере, если он есть;
  • лицензии или разрешения на конкретную деятельность;
  • выписки по расчётным счетам или данные учёта 1С.

Иногда банки запрашивают бухгалтерскую или налоговую отчётность. Например, налоговые декларации, выписки со счетов или бухгалтерский баланс.

На перечень документов влияет и вид кредита. Например, для кредитов с залогом нужно свидетельство о праве собственности и отчёт оценщика. А для займа на развитие нового бизнеса понадобится бизнес‑план.

Какие максимальный срок и сумма кредита для развития бизнеса?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

Кредиты для микро- и малого бизнеса обычно выдают до 50 млн рублей.

  • До 10 млн выдают без залогов и поручителей.
  • От 10 млн может потребоваться поручитель.

Есть кредиты на инвестиционные цели и с господдержкой. По ним суммы могут достигать 500 млн рублей или даже 1 млрд рублей.

В Точка Банке максимальная сумма кредита 30 млн рублей. А максимальный срок кредита для развития бизнеса — 48 месяцев.

На что можно потратить кредит для юридических лиц на развитие бизнеса?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

Индивидуальные предприниматели и учредители ООО обращаются в банк за кредитами, чтобы решить текущие проблемы или достичь конкретных бизнес‑целей. Например, в Точке получатель может использовать кредит на:

  • покупку по картам;
  • оплату выгодной закупки;
  • уплату налогов и страховых взносов;
  • аренду или приобретение помещения;
  • ремонт офиса;
  • выплату зарплаты работникам;
  • расчёты с поставщиками;
  • открытие нового филиала;
  • расширение сети.

В каких регионах можно оформить кредит на развитие бизнеса?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит на развитие малого и среднего бизнеса – Точка Банк