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Кредит на развитие бизнеса — классический кредит, который можно потратить на бизнес‑цели. Например, купить дорогое оборудование для расширения производства или оплатить аренду нового помещения.
Взять кредит на развитие бизнеса можно в Точке или у партнёров. Есть разные варианты, например: экспресс‑кредит, возобновляемая линия или займ под залог.
Условия кредита зависят от выбранного банка. Если вы решили оформить кредит в Точке, это можно сделать на таких условиях:
Всё оформление пройдёт онлайн. Когда вы подпишете документы, деньги придут на счёт в Точке.
Важно платить по графику: долг, проценты и возможные комиссии списываются автоматически.
Перечень документов может отличаться в зависимости от банка. Вот что нужно для получения кредита на развитие бизнеса в Точке:
Иногда банки запрашивают бухгалтерскую или налоговую отчётность. Например, налоговые декларации, выписки со счетов или бухгалтерский баланс.
На перечень документов влияет и вид кредита. Например, для кредитов с залогом нужно свидетельство о праве собственности и отчёт оценщика. А для займа на развитие нового бизнеса понадобится бизнес‑план.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Кредиты для микро- и малого бизнеса обычно выдают до 50 млн рублей.
Есть кредиты на инвестиционные цели и с господдержкой. По ним суммы могут достигать 500 млн рублей или даже 1 млрд рублей.
В Точка Банке максимальная сумма кредита 30 млн рублей. А максимальный срок кредита для развития бизнеса — 48 месяцев.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Индивидуальные предприниматели и учредители ООО обращаются в банк за кредитами, чтобы решить текущие проблемы или достичь конкретных бизнес‑целей. Например, в Точке получатель может использовать кредит на:
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.