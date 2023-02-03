Открыть расчётный счёт для ИП онлайн

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Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
1. Вы оставляете заявку.
2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счёта.
3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.
Для подачи заявки — только номер телефона. При встрече с менеджером понадобится паспорт. Дополнительных справок и выписок не требуется — банк проверяет данные в реестрах ФНС.
Заполните заявку за пару минут, и получите реквизиты. Полный доступ к счёту откроем в течение одного рабочего дня после встречи с менеджером.
Да. Точка Банк работает по лицензии ЦБ РФ. Данные защищены банковским шифрованием. Средства на счёте застрахованы до 1 400 000 ₽ Агентством по страхованию вкладов. Договор, подписанный электронной подписью, имеет юридическую силу.
В Точка Банке работает бесплатный сервис помощи по 115‑ФЗ. Мы предупреждаем о рисках заранее, помогаем разобраться в ситуации и разблокировать счёт, если возникли вопросы. Это уникальный сервис — у большинства банков такой помощи нет.
Открытие — бесплатно. Обслуживание — от 0 ₽ в месяц на тарифе «Ноль». Подробное сравнение тарифов — на странице Тарифы.
Откройте счёт в Точка Банке — закрывать старый необязательно. Два счёта могут работать параллельно. Когда будет удобно, уведомите контрагентов о смене реквизитов и закройте старый счёт.
Сразу после открытия счёта в Точка Банке клиенту доступны интернет‑банк, мобильное приложение, выпуск виртуальных карт и возможность приёма платежей через эквайринг. Банк автоматически уведомляет налоговую, позволяя сразу использовать счёт для бизнеса, включая подключение Онлайн‑бухгалтерии, ЭДО и зарплатных проектов.
Разница только в удобстве: не нужно ехать в офис, ждать в очереди и подстраиваться под график отделения. Заявку можно подать даже ночью — менеджер свяжется в рабочее время и назначит встречу в удобном вам месте и в удобное время.
На тарифе «Ноль» обслуживание 0 ₽ — без условий по остатку, обороту или количеству операций. Это фиксированная цена, не акция. Полный список комиссий — в тарифной таблице.