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Открыть расчётный счёт для ИП онлайн

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Бесплатно

Проверка операций и контрагентов по 115‑ФЗ

Оценим риски

Поддержка без ботов и скриптов

Мы рядом 24/7

Почему ИП открывают счёт онлайн

В Точка Банке для этого есть все условия

Не нужно ходить в банк

Менеджер сам свяжется с вами и встретится в удобном месте

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Достаточно паспорта

Понятный интерфейс

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Расчетный счёт на 3 месяца бесплатно и кешбэк 3% за уплату налогов

Тарифы на открытие расчётного счёта для ИП

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание даже с мобильного

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Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

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Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

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Доставка документов на бумаге

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2 доставки по России

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Как открыть расчётный счёт для ИП онлайн

1

Оставьте заявку на сайте

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем актуальные сервисы

2

Подготовьте паспорт

3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

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Частые вопросы

Можно ли открыть расчётный счёт для ИП полностью онлайн, без визита в банк?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

1. Вы оставляете заявку.

2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счёта.

3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.

4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.

Какие документы нужны для онлайн-открытия счёта ИП?

Для подачи заявки — только номер телефона. При встрече с менеджером понадобится паспорт. Дополнительных справок и выписок не требуется — банк проверяет данные в реестрах ФНС.

Сколько времени занимает онлайн-открытие счёта?

Заполните заявку за пару минут, и получите реквизиты. Полный доступ к счёту откроем в течение одного рабочего дня после встречи с менеджером.

Безопасно ли открывать счёт онлайн?

Да. Точка Банк работает по лицензии ЦБ РФ. Данные защищены банковским шифрованием. Средства на счёте застрахованы до 1 400 000 ₽ Агентством по страхованию вкладов. Договор, подписанный электронной подписью, имеет юридическую силу.

Могут ли заблокировать счёт по 115-ФЗ?

В Точка Банке работает бесплатный сервис помощи по 115‑ФЗ. Мы предупреждаем о рисках заранее, помогаем разобраться в ситуации и разблокировать счёт, если возникли вопросы. Это уникальный сервис — у большинства банков такой помощи нет.

Сколько стоит открытие и обслуживание счёта?

Открытие — бесплатно. Обслуживание — от 0 ₽ в месяц на тарифе «Ноль». Подробное сравнение тарифов — на странице Тарифы

Я уже обслуживаюсь в другом банке. Как перейти в Точка Банк?

Откройте счёт в Точка Банке — закрывать старый необязательно. Два счёта могут работать параллельно. Когда будет удобно, уведомите контрагентов о смене реквизитов и закройте старый счёт.

Какие сервисы доступны сразу после открытия счёта?

Сразу после открытия счёта в Точка Банке клиенту доступны интернет‑банк, мобильное приложение, выпуск виртуальных карт и возможность приёма платежей через эквайринг. Банк автоматически уведомляет налоговую, позволяя сразу использовать счёт для бизнеса, включая подключение Онлайн‑бухгалтерии, ЭДО и зарплатных проектов.

Чем отличается онлайн‑открытие от обычного?

Разница только в удобстве: не нужно ехать в офис, ждать в очереди и подстраиваться под график отделения. Заявку можно подать даже ночью — менеджер свяжется в рабочее время и назначит встречу в удобном вам месте и в удобное время.

Правда ли, что обслуживание бесплатное или есть скрытые условия?

На тарифе «Ноль» обслуживание 0 ₽ — без условий по остатку, обороту или количеству операций. Это фиксированная цена, не акция. Полный список комиссий — в тарифной таблице. 

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Открыть расчётный счёт для ИП онлайн — от 0 ₽, реквизиты сразу | Точка Банк