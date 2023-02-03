Расчётный счёт для ИП или ООО удалённо

Без визита в банк
Подайте заявку онлайн, менеджер приедет на встречу
Реквизиты за 20 минут
Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета
Открытие счёта от 1 часа
Быстро оформим документы без бумажных заявлений
Сэкономим ваше время и деньги
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Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
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В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
Нет, для того, чтобы оформить заявку на счёт, не нужно посещать банк. Вы оставляете заявку на сайте, мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
Затем наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы, чтобы активировать счёт.
В Точка Банке расчётные счета могут открыть юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые зарегистрированы как ИП
Да, это безопасный и стандартный процесс, так как Точка Банк работает на основании собственной лицензии ЦБ РФ и использует современные методы защиты данных. Подать заявку можно онлайн, а для активации счёта потребуется встреча с представителем банка для проверки документов. Это обеспечивает безопасность. Клиенты банка отмечают оперативную поддержку и удобство онлайн‑обслуживания.
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.