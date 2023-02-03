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Расчётный счёт для ИП или ООО удалённо

Расчётный счёт для ИП или ООО удалённо

Без визита в банк

Подайте заявку онлайн, менеджер приедет на встречу

Реквизиты за 20 минут

Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета

Открытие счёта от 1 часа

Быстро оформим документы без бумажных заявлений

Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Переводы физлицам
до 1 000 000 ₽ в месяц

Бесплатно

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Как открыть расчётный счёт удалённо

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Тарифы на удалённое открытие расчётного счёта

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Документы для дистанционного открытия расчётного счёта

ИП

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой

ООО

  • Паспорт руководителя
  • Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав, если он не типовой

Сервисы и услуги для бизнеса

Бизнес-карта

  • Тратьте деньги на бизнес, выдавайте карты менеджерам и отслеживайте операции прямо в интернет‑банке
  • Возвращайте часть расходов баллами по программе лояльности: меняйте их на рубли, оплачивайте ими тариф, сертификаты в магазины или переводите на благотворительность

Онлайн-бухгалтерия для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы
  • Учтём НДС для ИП на упрощёнке
  • Заранее напомним о платежах, чтобы вы ничего не забыли 
  • Сформируем отчётность и вовремя её отправим — вам не нужно работать с электронной подписью
  • Поможем решить любые вопросы с ведением бухгалтерского учёта

Финансы

  • Получайте финансирование на развитие бизнеса с помощью кредитов
  • Тратьте на то, что нужно для роста: закупите товар, оплатите рекламу, обновите оборудование или пополните оборотные средства

ЭДО

  • Обменивайтесь счетами, актами, УПД и договорами быстро
  • Легко находите документы по определённым сделкам: если налоговая запросит, всё найдётся через поиск и фильтры

Нам доверяют

70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Частые вопросы

Сколько времени занимает быстрое открытие счёта онлайн?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.

Нужно ли посещать банк для оформления заявки?

Нет, для того, чтобы оформить заявку на счёт, не нужно посещать банк. Вы оставляете заявку на сайте, мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.

Затем наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы, чтобы активировать счёт.

Кто может открыть счёт удалённо?

В Точка Банке расчётные счета могут открыть юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые зарегистрированы как ИП 

Открывать счёт удалённо — это безопасно?

Да, это безопасный и стандартный процесс, так как Точка Банк работает на основании собственной лицензии ЦБ РФ и использует современные методы защиты данных. Подать заявку можно онлайн, а для активации счёта потребуется встреча с представителем банка для проверки документов. Это обеспечивает безопасность. Клиенты банка отмечают оперативную поддержку и удобство онлайн‑обслуживания.

Сколько стоит обслуживание расчётного счёта?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

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Открыть расчётный счёт удалённо - Расчетный счет онлайн без посещения банка