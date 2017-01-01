Расчётный счёт для НКО

Откроем счёт быстро. Поможем оформить документы.
Реквизиты за 20 минут. Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета.
Не нужно ходить в банк. Подайте заявку онлайн, менеджер приедет на встречу.
Тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты сотрудникам и легко контролируйте расходы. Выпустим карту при открытии счёта.
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Сразу после заявки вы получите реквизиты, их можно использовать, чтобы составить договор и выставить счёт. Полный доступ к счёту откроется, когда менеджер активирует его на личной встрече.
Он приедет в удобное вам место. Интернет‑банк заработает сразу.
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Да, без счёта вы не сможете законно вести деятельность: принимать пожертвования, оплачивать счета, выдавать зарплату. Это основное требование для ведения бухгалтерского учёта и контроля за целевым использованием средств. Фонд, например, обязан направлять минимум 80% поступлений на уставные цели, и банковский счёт — главный инструмент для такого учёта. Работать без него — значит, блокировать саму возможность финансирования проектов.
Да, может, но обязан это обосновать. Отказ — право банка, основанное на 115‑ФЗ. Частые причины: сомнения в законности будущих операций, проблемы с документами или подозрительность учредителей. Если вам отказали, запросите письменное объяснение и обратитесь в другой банк, где обслуживание НКО является обычной практикой.
Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
Для открытия счёта вам понадобятся:
ФИО; данные паспорта: серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан; гражданство; дата и место рождения; адрес регистрации и места жительства.
Важное примечание
В большинстве случаев банки запрашивают актуальную выписку из ЕГРЮЛ самостоятельно в электронном виде. Но мы рекомендуем на всякий случай иметь при себе свежий бумажный экземпляр.
Если по какой‑то причине сведений о вашей организации нет в ЕГРЮЛ, дополнительно потребуют предоставить:
Это стандартный пакет документов. Точный перечень может незначительно отличаться в зависимости от банка и специфики вашей НКО. Рекомендуем уточнить детали у менеджера банка.