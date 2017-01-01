Расчётный счёт для НКО

Да, без счёта вы не сможете законно вести деятельность: принимать пожертвования, оплачивать счета, выдавать зарплату. Это основное требование для ведения бухгалтерского учёта и контроля за целевым использованием средств. Фонд, например, обязан направлять минимум 80% поступлений на уставные цели, и банковский счёт — главный инструмент для такого учёта. Работать без него — значит, блокировать саму возможность финансирования проектов.