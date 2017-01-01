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Расчётный счёт для НКО

Откроем счёт быстро. Поможем оформить документы.

Реквизиты за 20 минут. Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета.

Не нужно ходить в банк. Подайте заявку онлайн, менеджер приедет на встречу.

Кому подойдёт

Благотворительным организациям

Фондам помощи детям

Обществам защиты животных

Общественным организациям в сфере спорта, культуры и др.

Проектным
НКО

Организаторам фестивалей

Организаторам просветительских курсов

Организаторам экологических инициатив

Зачем НКО расчётный счёт
  • Принимать поступления
  • Учитывать и планировать расходы
  • Рассчитываться с подрядчиками
  • Видеть аналитику по счёту

Сервисы и инструменты, которые экономят ваше время для главного

Бизнес-картаЭлектронный документооборотФонды для целейДепозиты для бизнесаНейросеть для проектов

Бесплатная бизнес-карта

Тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты сотрудникам и легко контролируйте расходы. Выпустим карту при открытии счёта.

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Тарифы на расчётный счёт
для НКО

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание даже с мобильного

Рассчитать выгоду


Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

За один номер

Доставка документов на бумаге

Бесплатно

2 доставки по России

5 000 ₽

За границу

Как открыть расчётный счёт для некоммерческой организации

1

Оставить заявку на сайте

Мы перезвоним и откроем доступ к личному кабинету

2

Получить реквизиты и начать работу

Сразу после заявки вы получите реквизиты, их можно использовать, чтобы составить договор и выставить счёт. Полный доступ к счёту откроется, когда менеджер активирует его на личной встрече.

3

Встретиться с менеджером

Он приедет в удобное вам место. Интернет‑банк заработает сразу.

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Частые вопросы

Нужен ли расчётный счёт некоммерческой организации или благотворительному фонду?

Да, без счёта вы не сможете законно вести деятельность: принимать пожертвования, оплачивать счета, выдавать зарплату. Это основное требование для ведения бухгалтерского учёта и контроля за целевым использованием средств. Фонд, например, обязан направлять минимум 80% поступлений на уставные цели, и банковский счёт — главный инструмент для такого учёта. Работать без него — значит, блокировать саму возможность финансирования проектов.

Может ли банк отказать в открытии счёта НКО?

Да, может, но обязан это обосновать. Отказ — право банка, основанное на 115‑ФЗ. Частые причины: сомнения в законности будущих операций, проблемы с документами или подозрительность учредителей. Если вам отказали, запросите письменное объяснение и обратитесь в другой банк, где обслуживание НКО является обычной практикой.

Можно ли открыть счёт для НКО дистанционно?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

  • Вы оставляете заявку.
  • Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
  • Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
  • На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется и можно принимать платежи.

Сколько стоит обслуживание расчётного счёта?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта для НКО?

Для открытия счёта вам понадобятся:

  • Паспорт руководителя.
  • Актуальный устав НКО. 
  • Протокол или решение об избрании или назначении действующего руководителя, выданный уполномоченным органом управления НКО в соответствии с Уставом.
  • Информация о составе органов управления: ФИО всех участников — членов правления, директора и т. д.
  • Сведения о бенефициарных владельцах, если таковые были выявлены:

ФИО; данные паспорта: серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан; гражданство; дата и место рождения; адрес регистрации и места жительства.

Важное примечание

В большинстве случаев банки запрашивают актуальную выписку из ЕГРЮЛ самостоятельно в электронном виде. Но мы рекомендуем на всякий случай иметь при себе свежий бумажный экземпляр.

Если по какой‑то причине сведений о вашей организации нет в ЕГРЮЛ, дополнительно потребуют предоставить:

  • свидетельство о государственной регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017);.
  • свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе;
  • бумажную выписку из ЕГРЮЛ или лист записи с подписью и печатью ФНС. Срок действия — не более 21 календарного дня с даты выдачи;
  • копию соответствующей лицензии, если ваша деятельность подлежит лицензированию

Это стандартный пакет документов. Точный перечень может незначительно отличаться в зависимости от банка и специфики вашей НКО. Рекомендуем уточнить детали у менеджера банка.

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Расчетный счет для НКО — открыть расчетный счет для некоммерческой организации в Точка Банк