Определение термина "А-форфэ"

А-форфэ

"(франц. a forfait — поставка) — 1) финансирование международной торговли путем учета переводных векселей без права регресса (англ. recourse); ситуация, когда покупатель векселя, регрессант, принимает на себя весь риск неплатежа и не может предъявить претензии предыдущему держателю, регрессату; 2) заранее обусловленная оплата, не зависящая от получающей стороны; например, получение партии товара на оговоренную сумму, но без указания конкретного количества товара; 3) в налогообложении: заранее произведенная оценка прибыли налоговыми органами в условиях, когда не ведется точный бухгалтерский учет; характерна для налогообложения предпринимателей, зарегистрированных без образования юридического лица, для фермеров. "