Определение термина "Абандон"

Абандон

"(от франц. abandon — отказ, англ. abandonment) — 1) отказ от долговых требований; односторонний акт, при котором одна сторона отказывается от своих прав, но без изъятия своего финансового вклада в дело, например производитель не предъявляет долговые требования продавцу своего товара, если продавец заявляет, что это необходимое условие для продолжения сбыта; 2) добровольный отказ от права собственности, например от использования права на приобретение новых акций при их распределении среди действующих акционеров; 3) выход из сделки путем уплаты штрафа; 4) истечение срока опциона без его использования; 5) в страховании: отказ лица, застраховавшего имущество (страхователя), от своих прав на имущество и передача этих прав страховщику с целью получения от него полной страховой суммы; применяется в случаях пропажи всего имущества, например при морских перевозках. "