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Определение термина "Абандон"

Абандон -
"(от франц. abandon — отказ, англ. abandonment) — 1) отказ от долговых требований; односторонний акт, при котором одна сторона отказывается от своих прав, но без изъятия своего финансового вклада в дело, например производитель не предъявляет долговые требования продавцу своего товара, если продавец заявляет, что это необходимое условие для продолжения сбыта; 2) добровольный отказ от права собственности, например от использования права на приобретение новых акций при их распределении среди действующих акционеров; 3) выход из сделки путем уплаты штрафа; 4) истечение срока опциона без его использования; 5) в страховании: отказ лица, застраховавшего имущество (страхователя), от своих прав на имущество и передача этих прав страховщику с целью получения от него полной страховой суммы; применяется в случаях пропажи всего имущества, например при морских перевозках. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Абандон -
Отказ лица, застраховавшего имущество (страхователя), от своих прав на это имущество и передача этих прав страховщику с целью получения от него полной страховой суммы. Как правило, страхователь прибегает к А. в случаях пропажи или гибели своего имущества или его повреждения в такой степени, что восстановление представляется нецелесообразным. А. применяется в морских перевозках страхователем судна либо товара.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Абандон: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка