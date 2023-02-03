Определение термина "Преференции"

Преференции

(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных кредитов. П. предоставляются государством, носят адресный характер. В отношениях между государствами П. предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем порядке.