Определение термина "Abc-анализ"

Abc-анализ

это метод, с помощью которого можно определить, какие товары или услуги наиболее важны для компании. Он основан на принципе Парето — 20% приносят 80% прибыли. Все товары или услуги распределяются на три группы: - A — 20% — самые прибыльные и ценные, приносят 80% прибыли. - B — 30% — средней важности, дают 15% продаж. - С — 50% — наименее ценные, приносят только 5% продаж. Такой подход помогает компании сосредоточиться на самых значимых товарах или услугах.