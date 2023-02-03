Определение термина "Дельта"

Дельта

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную Д., а опцион на продажу — отрицательную. Это обусловлено тем, что если текущая цена акций увеличилась, то возрастают шансы на то, что цена ее в будущем станет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций