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Определение термина "Дельта"

Дельта -
(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную Д., а опцион на продажу — отрицательную. Это обусловлено тем, что если текущая цена акций увеличилась, то возрастают шансы на то, что цена ее в будущем станет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Дельта -
(греч. delta) — 1) разность; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную дельту, а опцион на продажу — отрицательную. Это обусловлено тем, что с увеличением текущей цены акций возрастают шансы на то, что цена ее в будущем станет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Дельта: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка