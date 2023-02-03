Определение термина "Аброгация"

Аброгация

(от лат. abrogatio — отмена) — изменение или отмена прежней договоренности, соглашения сторон вследствие изменения обстоятельств либо в связи с тем, что оно противоречит духу времени и законам. Возможны следующие варианты: а) собственно аброгация — полная замена старого соглашения новым; б) дерогация — частичная отмена устаревшего договора, соглашения; в) оброгация — внесение необходимых изменений в устаревшие условия; г) суброгация — дополнение, замена старого соглашения новыми положениями.